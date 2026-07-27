باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - رضا تقینژاد، کارگردان نمایش «روایت عشق»، در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیرامون تئاتر مردمی پیادهروی اربعین گفت: متن نمایش «روایت عشق» برگرفته از اتفاقات و روایات مقاتلی است که در رابطه با واقعه عاشورا نوشته شده است.
این هنرمند توضیح داد: «روایت عشق» ترکیبی از موسیقی، مداحی، حرکات فرم، و تعزیه است که توانستیم در قالب نمایش به مردم ارائه کنیم. این اثر اتفاقاتی که در کربلا رخ داده را با جزئیات و بر اساس واقعیت تشریح میکند.
وی اظهار کرد: در این اجرا تمام سعی ما بر این است که همه مستنداتی که در داخل مقاتل آمده را خارج کنیم و صحنههایی از شهادت جناب حر، حضرت علی اکبر (ع)، حضرت قاسم (ع)، حضرت عباس (ع)، حضرت علی اصغر (ع)، امام حسین (ع) و شهادت حضرت رقیه (س) و اتفاقات کاروان اسرای اهل بیت (ع) از کربلا تا مدینه را به مخاطبان نشان دهیم.
وی درباره نوع اجرای نمایش «روایت عشق» عنوان کرد: این سبک کار یک پرفورمنس مذهبی - عاشورایی است که به صورت پرتابل در تمام نقاط اجرا میشود. این اثر از اول ماه محرم در داخل ایران و در شهرهای مختلفی مثل اصفهان، یزد، تهران، ساوه، قزوین و همدان اجرا شده و از دوم مرداد ماه هم در کشور عراق به مدت ۱۰ شب در کشور عراق میزبان عزاداران حسینی در شهرهای نجف، کربلا و طریق الکربلا و نجف خواهد بود.
تقینژاد درباره هدفی که از اجرای این نمایش دنبال کرده گفت: آشنایی بیشتر مخاطبان با سیره و زندگی اهل بیت (ع) و نوع شهادت آنان از جمله اهدافی بود که اهمیت داشت. ضمن اینکه تمام سعی ما بر این بوده که واقعیتها را به مردم نشان دهیم و یکسری از اطلاعات اشتباهی که در اختیار مردم قرار گرفته شده را در حد توان اصلاح کنیم.
این کارگردان تئاتر با اشاره به سختیهای اجرای نمایش در پیادهروی اربعین، عنوان کرد: وقتی یک فرد در این مسیر قرار میگیرد با یکسری سختیها مثل گرما یا فشارهای ناشی از خستگی مواجه میشود ولی وقتی که عشق و شور و علاقه مردم به امام حسین (ع) را میبیند که همچنان بعد از ۱۴۰۰ سال زنده است، مسلماً انرژی به او منتقل میشود که جبران کننده همه سختیهاست. همچنین وقتی که بازخورد و واکنش تماشاگران از اجراها را میبینیم، تمام خستگی را فراموش میکنیم.
وی ادامه داد: اینکه به عنوان یک هنرمند با اجرای یک نمایش توانستهایم با مردم ارتباط برقرار کنیم، مردم را با اهل بیت (ع) آشنا کنیم و شکل درستی از وقایع را به نمایش بگذاریم اتفاقی است که بارها برای ما افتاده و مایه دلگرمی است.
این هنرمند درباره تاثیر اجرای نمایش عاشورایی در قالب راهپیمایی اربعین گفت: بارها شده که علمایی پای مجلس ما نشستهاند و بعد از تمام شدن اجرا به ما گفتهاند که کاری که شما میمیکنید ما طی سالها نتوانستهایم با سخنرانیهایمان انجام دهیم. اینجا بیانات رهبر شهیدمان که فرمودند در رابطه هنر و نمایش که کاری که هنرمندان انجام میدهند کمتر از سخنرانی و روضه نیست. بر همین اساس میتوان گفت که ما یک روضه مصور را به مردممان نشان میدهیم؛ روضه مصوری که مردم بارها اتفاقاتش را شنیدهاند و این بار به زبان هنر و نمایش به تماشای آن نشستهاند و ارتباط بیشتری را با آن برقرار میکنند.
تقینژاد توضیح داد:ما در این نمایش بیشتر برای نسل جوانی که تفکراتش با تفکرات قدیمی فرق میکند، کار کردهایم به طوریکه در اجرا از موسیقی استفاده شده که بتوانیم جوانها را کنار خودمان نگه داریم و آنها را با این سیره اهل بیت (ع) آشتی دهیم. در این اجرا سعی کردیم تا به جوانان نشان دهیم اهل بیت (ع) چه مشقات و چه سختیهایی را تحمل کردهاند که امروز ما اینجا هستیم و میتوانیم به عنوان شیعه علی بن ابیطالب (ع) سرمان را بلند کنیم و بگوییم که ما مسلمان هستیم و در این دنیا زندگی میکنیم.
این کارگردان درباره بازخوردی که از سوی مخاطب داشته یادآور شد: ما اتفاقات به یادماندنی زیادی از سوی مخاطب در مواجهه با این نمایش شاهد بودیم ولی یکی از شیرینترین اتفاقات مختص اجرای این اثر در موکب حضرت زهرا (س) بود که تماشاگری آمد و با اصرار میگفت که برای من دعا کنید، فرزندم با سرطان دست به گریبان است و پزشکها او را جواب کردهاند. گروه اجرایی که دل شکستگی پدر را دیدند، دست به دعا شدند. سال بعد ما دیدیم که همین پدر گریهکنان از میان جمعیت جلو آمد. در آغاز فکر کردیم که فرزندش فوت شده ولی وقتی نزدیک گروه اجرایی شد، شروع به بوسیدن روی بازیگران کرد.
وی افزود: مرد فریادزنان میگفت که من شِفای فرزندم را با شما از خداوند گرفتم و دعای شما باعث شد که سلامتی به فرزندم بازگردد. در اجراهای دیگر هم بارها شاهد بودم که گروه اجرایی از حال خود خارج میشوند و از صحنه بیرون میآیند. وقتی علت را جویا شدم متوجه شدم که گویا بازیگران حضور اهل بیت (ع) را در زمان اجرا حس میکنند و فرزندان امام حسین (ع) را در کنار خود میبینند که همین امر، مُهر تاییدی بر راهی است که در پیش گرفتهایم. همین اتفاقات ما را مصمم کرده که به شکل جدیتری اجراها را پیش ببریم.
وی در پایان سخنانش به تاثیر «روایت عشق» در شناخت اشقیای زمانه اشاره کرد و افزود: وقتی در کارمان به معرفی اشقیا میپردازیم و اتفاقات رخ داده در کربلا و تقابلها و ظلمستیزی امام حسین (ع) را نشان میدهیم بازخورد مردم نشان میدهد که بنا بر روشنگری انجام شده تماشاگر این امکان را پیدا کرده تا اشقیای زمانه خودشان را بشناسد. مخاطبان با چنین اجراهایی به شناخت بهتری نسبت به کسانی که از ریشه و وطن خود میگذرند و خاک خود را به دشمن تقدیم میکنند، میرسند که همین امر باعث ایستادگی بیشتر آنها میشود.