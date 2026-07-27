باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام حسین شریعتی‌نژاد، معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی از استمرار برنامه‌های قرآنی، فرهنگی و معرفتی در جوار مرقد رهبر شهید امت اسلام خبرداد و اظهارکرد: پس از برگزاری مراسم باشکوه تشییع و تدفین پیکر مطهر شهدا و رهبر شهید امت اسلام با حضور میلیونی عاشقان انقلاب اسلامی و اهل‌بیت (ع)، حرم مطهر رضوی به یکی از مهم‌ترین کانون‌های تبیین مکتب، اندیشه و سیره این شخصیت بزرگ اسلام تبدیل شد.

وی افزود: بلافاصله پس از پایان مراسم تدفین و برگزاری آیین خطبه‌خوانی، دارالذکر و بخش‌های مختلف حرم مطهر برای زیارت عموم زائران بازگشایی شد و در روز‌های نخست، استقبال و حضور گسترده زائران برای زیارت مرقد رهبر شهید، مدیریت ویژه‌ای را در حوزه ساماندهی جمعیت طلب می‌کرد.

تلاوت شبانه‌روزی قرآن در دارالذکر

شریعتی‌نژاد با اشاره به برنامه‌های قرآنی حرم مطهررضوی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های جاری، تلاوت شبانه روزی قرآن کریم در دارالذکر است که توسط قاریان بین‌المللی و ممتاز کشور اجرا می‌شود و از شبکه‌های تلویزیونی نیز به‌صورت زنده پخش می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، ادامه داد: همچنین برنامه ترتیل‌خوانی و ختم قرآن کریم هر روز در دارالذکر برگزار می‌شود و علاقه‌مندان در سراسر کشور می‌توانند از طریق شبکه قرآن، این برنامه‌ها را، دنبال کنند.

برگزاری ده‌ها مراسم بزرگداشت و میثاق با آرمان‌های رهبر شهید

شریعتی‌نژاد با بیان اینکه در روز‌های نخست پس از تدفین، هفت شب مراسم بزرگداشت در حرم مطهر برگزار شد، گفت: سه شب نخست این مراسم از سوی رهبر معظم انقلاب و شب‌های بعد از سوی نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه مشهد، تولیت آستان قدس رضوی، حوزه علمیه خراسان، خانواده‌های معظم شهدا، خادمان بارگاه منور رضوی و دیگر نهاد‌های فرهنگی، برگزار شد.

وی، افزود: پس از مراسم شب هفتم نیز برنامه «میثاق با آرمان‌های شهید ایران»، با حضور نهادها، دانشگاه‌ها، جمعیت هلال‌احمر، وزارت دفاع، کمیته امداد، سپاه ثامن‌الائمه (ع) و دیگر تشکل‌های مردمی، در حرم مطهر، ادامه یافت.

به گفته شریعتی‌نژاد، آستان قدس رضوی همچنان آمادگی دارد از هیئات مذهبی، تشکل‌های فرهنگی و نهاد‌های مختلف برای برگزاری مراسم یادبود و بزرگداشت رهبر شهید در حرم مطهر، میزبانی کند.

«حسینیه ایران»؛ محفل شبانه بزرگداشت رهبر شهید

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، از برگزاری ویژه‌برنامه «حسینیه ایران» خبرداد و گفت: این برنامه هر شب پس از نماز مغرب و عشا، در دارالقرآن کریم برگزار می‌شود و شاعران، قاریان، فعالان فرهنگی و گروه‌های مختلف مردمی در آن حضور یافته و به بزرگداشت رهبر شهید، می‌پردازند.

وی افزود:صحن قدس، حسینیه حرم، ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد و دیگر فضا‌های حرم مطهر برای برگزاری برنامه‌های عزاداری و یادبود در اختیار نهادها، هیئات مذهبی و گروه‌های فرهنگی قرار گرفته و در صورت درخواست نهاد‌ها و تشکل‌ها، قرار می‌گیرد.

تبیین مکتب رهبر شهید امت برای زائران ایرانی و غیرایرانی

شریعتی‌نژاد با اشاره به فعالیت‌های تبیینی حرم مطهر اظهار کرد: دوره‌ای معرفتی با محور «مکتب امام شهید» برای سخنرانان، مبلغان و زائران برگزار شده و کتاب نظام موضوعات مکتب امام شهید با عنوان «سیدالشهدای انقلاب» نیز باهدف تبیین اندیشه‌ها، سیره و دیدگاه‌های رهبر شهید در موضوعات مختلف تدوین و در اختیار خطبا و فعالان فرهنگی، قرار گرفته است.

وی، افزود: برنامه‌های ویژه‌ای نیز برای زائران غیرایرانی به زبان‌های عربی، اردو و آذری طراحی شده است که در قالب ویژه‌برنامه «قوموا لله»، برگزار می‌شود و ضمن معرفی سیره و اندیشه‌های رهبر شهید، زائران را با خاطرات و حضور معنوی ایشان در حرم مطهر رضوی، آشنا می‌کند.

۲۳۸ تابلوی محتوایی و ۳۸ میلیون بازدید در فضای مجازی

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغی، گفت: در این ایام، ۲۳۸ تابلوی محتوایی و تبلیغات محیطی با محور معارف، اندیشه‌ها و بیانات رهبر شهید در فضای حرم مطهر، نصب و اکران شده است.

وی ادامه داد:همچنین ۱۶۸ محصول رسانه‌ای ویژه فضای مجازی تولید شده که تاکنون بیش از ۳۸ میلیون بازدید را به خود، اختصاص داده است.

تدارک ویژه‌برنامه‌های چهلم رهبر شهید

شریعتی‌نژاد در پایان، با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو خاطرنشان کرد:همزمان با نزدیک شدن به ایام چهلم رهبر شهید و دهه پا یانی ماه صفر، ویژه برنامه‌های متعددی در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد و آستان قدس رضوی آمادگی کامل دارد تا میزبان هیئات مذهبی، تشکل‌های فرهنگی و دلدادگان انقلاب اسلامی از سراسر ایران و جهان برای برگزاری مراسم بزرگداشت مقام والای امام شهید، باشد.

منبع: آستان قدس