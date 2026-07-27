باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در تماس‌های تلفنی جداگانه با شماری از همتایان منطقه‌ای خود، درباره آخرین تحولات و تلاش‌های جاری برای کاهش تنش‌ها رایزنی کرده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عمان، دو طرف در این گفت‌و‌گو‌ها بر ضرورت دستیابی به تفاهم‌های سیاسی و دیپلماتیک برای تضمین ایمنی دریانوردی، تداوم جریان تجارت و حفظ زنجیره‌های تأمین از طریق تنگه هرمز تأکید کرده‌اند.

در این تماس‌ها همچنین بر اهمیت هماهنگی و رایزنی مستمر برای حمایت از امنیت و ثبات منطقه‌ای اشاره شده است.

تنگه هرمز همچنان موضوع اصلی اختلاف بین ایران، آمریکا و عمان باقی مانده است

میانجی‌گران قطر و پاکستان که به تبادل پیام بین دو طرف ادامه می‌دهند، مشتاق هستند تا هر دو طرف را به میز مذاکره و به تفاهم‌نامه تاریخی بازگردانند.

این تنگه همچنین بین ایران و عمان محل اختلاف باقی مانده است، اگرچه چندین منبع می‌گویند که در آخر هفته پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده است. اما آنها هنوز در مورد شکل نهایی توافق اختلاف نظر اساسی دارند.

به طور کلی، عمانی‌ها انتظار دارند که عوارض عبور از هرمز داوطلبانه باشد، در حالی که ایرانیان می‌گویند وضعیت در این آبراه استراتژیک نمی‌تواند به وضعیت قبل از جنگ بازگردد و بر دریافت عوارض اصرار دارند.

با این حال، ایرانیان می‌گویند که نسبت به ایده‌هایی درباره اینکه آیا این عوارض به صورت هزینه ورود، هزینه خروج یا در ازای خدماتی که هم ایران و هم عمان ارائه می‌دهند، خواهد بود، باز هستند.

منبع: الجزیره