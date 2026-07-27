باشگاه خبرنگاران جوان - «شهرام زارعی » گفت: این حادثه حدود ساعت ۱۴:۲۰ به سازمان آتشنشانی محمدشهر گزارش شد که بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.
وی بیان کرد: این کارگاه در زمینی به مساحت حدود یک هکتار و به صورت روباز فعالیت داشت که بر اثر آتشسوزی، بیش از ۸۰ درصد آن دچار خسارت شد.
زارعی ادامه داد: در جریان عملیات مهار حریق، سه نفر از آتشنشانان به صورت سطحی آسیب دیدند که توسط امدادگران اورژانس در محل مداوا شدند.
مسئول سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری محمدشهر کرج گفت: علت وقوع آتشسوزی و میزان دقیق خسارت وارده در دست بررسی است.
وی افزود: با تلاش آتش نشانان از سرایت آتش به مکان های اطراف جلوگیری به عمل آمد؛ مهار این آتش سوزی حدود ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه زمان برد.
منبع:ایرنا