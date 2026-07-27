باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه رومانی در بیانیه‌ای اعلام کرد رومانی پس از آنکه نیروی هوایی رومانی طی سه روز سه پهپاد را در حریم هوایی خود سرنگون کرد و بخارست ادعا کرد که این پهپاد‌ها روسی بوده‌اند، یک دیپلمات روسی را اخراج می‌کند.

بر اساس این بیانیه، وزارت امور خارجه در ارتباط با «نقض مکرر حریم هوایی رومانی بین ۲۴ تا ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶، زمانی که ارتش رومانی سه پهپاد را که بدون اجازه وارد حریم هوایی ملی شده بودند، سرنگون کرد»، ولادیمیر لیپایف، سفیر روسیه را احضار کرد.

طرف رومانیایی «اعتراض قاطعانه‌ای» را به رئیس مأموریت دیپلماتیک روسیه ابلاغ کرد. وی همچنین یادداشت شفاهی دریافت کرد که خواستار خروج یکی از دیپلمات‌های روسی از این کشور ظرف پنج روز بود. رومانی همچنین سفیر خود را از مسکو به بخارست برای مشورت فراخوانده است.

منبع: تاس