باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که صبح امروز (دوشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۵) میزبان دکتر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود؛ با اشاره به تقسیم کار انجامشده در ستاد ملی هوش مصنوعی، توسعه زیرساختهای این حوزه با مشارکت و محوریت بخش خصوصی را از مأموریتهای اصلی وزارت ارتباطات عنوان کرد.
هاشمی با بیان اینکه آییننامه صدور پروانه اپراتوری هوش مصنوعی حاصل برگزاری نشستهای متعدد با فعالان بخش خصوصی است، اظهار کرد: اجرای این آییننامه زمینه تنظیمگری، شکلگیری بازار و توسعه خدمات هوش مصنوعی را فراهم میکند و هیچگونه تعارضی با فعالیت بخش خصوصی ندارد؛ بلکه با هدف تقویت نقش این بخش تدوین شده است.
وی با اشاره به تصویب این آییننامه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و هیأت دولت، افزود: تاکنون ۱۲ شرکت برای دریافت پروانه اپراتوری هوش مصنوعی اعلام آمادگی کردهاند، اما به دلیل طرح یک ابهام شکلی، فرآیند صدور پروانه به تعویق افتاده است و امیدواریم با رفع این ابهام، صدور پروانهها هرچه سریعتر آغاز شود.
وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت، بهویژه بندهای ۶۶ و ۱۰۷، گفت: وزارت ارتباطات موظف است توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی را در چارچوب «ابر دولت» دنبال کند و این مأموریت با اتکا به ظرفیتهای بخش خصوصی در حال اجراست.
هاشمی در ادامه با اشاره به طراحی هفت زیستبوم خدمات هوشمند دولت، از جمله زیستبومهای تجارت فرامرزی و مالیات، اظهار کرد: تحقق این دو زیستبوم مستلزم همکاری نزدیک وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی با تأکید بر اینکه این زیستبومها جایگزین فرآیندهای داخلی دستگاهها نیستند، افزود: هدف از طراحی آنها مدیریت و تسهیل خدمات فرادستگاهی و رفع گلوگاههای ارتباطی میان دستگاههای اجرایی است؛ موضوعی که نقش مهمی در توسعه دولت هوشمند و ارائه خدمات یکپارچه و پایدار به مردم دارد.
وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به ضرورت ارائه خدمات پایدار و شبانهروزی، تصریح کرد: استمرار خدمترسانی در تمامی ساعات شبانهروز، یکی از الزامات تحقق دولت هوشمند و پاسخگویی مؤثر به نیازهای مردم است.
در این دیدار، دکتر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اعلام حمایت از اجرای آییننامه صدور پروانه اپراتوری هوش مصنوعی، گفت: از نظر محتوایی با این آییننامه موافق هستیم و ابهام مطرحشده صرفاً جنبه شکلی دارد که در کوتاهترین زمان برطرف خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به دغدغههای بخش خصوصی، پیشنهاد کرد فرآیند صدور پروانه اپراتوری هوش مصنوعی همزمان با رفع ابهام شکلی آییننامه دنبال شود تا اجرای این طرح با سرعت بیشتری پیش برود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین آمادگی این وزارتخانه را برای همکاری در توسعه زیستبومهای تجارت فرامرزی و مالیات اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، در این نشست معاونان و مدیران ارشد دو وزارتخانه نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره آییننامه صدور پروانه اپراتوری هوش مصنوعی و توسعه زیستبومهای هوشمند دولت با هدف تسریع در اجرای برنامهها و بهبود فرآیندهای اجرایی مطرح کردند.