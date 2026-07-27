باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک در نشست با معاون اول رئیسجمهور، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد وزارت صمت در مدیریت بازار، تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی از تولید در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی، اظهار کرد: با هدایتهای دکتر محمدرضا عارف و همراهی همه دستگاههای اجرایی، چرخه تولید کشور بدون وقفه تداوم یافت و آرامش بازار حفظ شد.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاههای تخصصی وزارت صمت در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان افزود: با حضور معاونان وزارتخانه، مدیران استانی و نمایندگان بخش خصوصی، جلسات مستمر و منظم برگزار شد و با رصد لحظهای زنجیره تأمین، از بروز هرگونه اختلال در عرضه کالاهای اساسی جلوگیری به عمل آمد.
وزیر صمت همچنین با اشاره به نقش آفرینی خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: فعالان این حوزه با برپایی بیش از ۷۰۰ موکب در سراسر کشور و فراهم کردن امکانات اسکان و پذیرایی از عزاداران در تهران، جلوهای ماندگار از همبستگی ملی و مسئولیتپذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند.
اتابک درباره خسارتهای وارد شده به واحدهای صنعتی در جنگ تحمیلی سوم نیز اظهار داشت: ارزیابیهای کارشناسی و برآوردهای دقیق خسارت انجام شده و بازسازی واحدهای آسیبدیده، بهویژه صنایع بزرگ، با اتکا به توان متخصصان داخلی و ظرفیتهای ملی با شتاب در حال انجام است؛ هرچند برای تسریع این روند، حمایتهای بیشتر دولت ضروری است.
وی از تدوین اطلس مسیرهای جدید تجاری کشور خبر داد و افزود: سازمان توسعه تجارت ایران، همزمان با تسهیل مقررات تجاری، کریدورها و مسیرهای نوین صادراتی و وارداتی را شناسایی و فعال کرده است و هماکنون بخشی از تجارت خارجی کشور از این مسیرهای جدید انجام میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشدید ناترازی انرژی در سالهای اخیر، تصریح کرد: موضوع تأمین برق صنایع به صورت ویژه در هیأت دولت و با دستورهای رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور پیگیری شد و تصمیمات مؤثری در این زمینه اتخاذ شده است که بهزودی در شورایعالی انرژی ابلاغ خواهد شد تا ناترازی انرژی در بخش صنعت به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی همچنین از اجرای طرح توسعه میادین گازی با مشارکت صنایع معدنی و فولادی خبر داد و گفت: این طرح با مدیریت ایمیدرو و همکاری وزارت نیرو در حال اجراست و با فعالسازی خطوط و ظرفیتهای جدید، بخشی از نیاز گاز صنایع از طریق سرمایهگذاری مستقیم بخش تولید تأمین خواهد شد.
اتابک در ادامه با اشاره به برنامههای دولت برای ارتقای کیفیت و ایمنی خودرو، اظهار کرد: ارتقای کیفیت محصولات خودرویی، مطالبه جدی دولت و مردم است؛ از اینرو کمیته تخصصی ارتقای کیفیت و ایمنی خودرو با ضوابط مشخص تشکیل شده و تمامی مراحل تولید، از قطعهسازی تا مونتاژ نهایی، تحت نظارت دقیق کارشناسان و متخصصان قرار گرفته است.