باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه جمهوری چاد در بیانیهای اعلام کرد دولت این کشور تصمیم به خروج از دیوان کیفری بینالمللی (ICC) گرفته است.
ابلاغیه رسمی در این زمینه به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه شده است. دولت چاد دلیل این اقدام را کارایی محدود و سوگیری این دیوان عنوان کرد. به گفته این نهاد، از ۱۳ پروندهای که در حال حاضر توسط این سازمان پیگیری میشود، ۹ مورد مربوط به کشورهای آفریقایی است و از هفت مظنونی که در حال حاضر در بازداشت هستند، شش نفر در ارتباط با پروندههای مربوط به آفریقا بازداشت شدهاند.
این دیوان مدتهاست که بر کشورهای جنوب جهانی، به ویژه آفریقا، متمرکز بوده است. این امر زمینه را برای استفاده از این نهاد به دلایل سیاسی فراهم میکند.
در این بیانیه آمده است: «دادههای آماری منتشرشده توسط خود دیوان، به ویژه در مورد سوگیری این دیوان، گویا هستند.»
وزارت خارجه افزود که تصمیم به خروج از دیوان کیفری بینالمللی قطعی است. با این حال، این به معنای عدم تعهد چاد به مبارزه با بیکیفری و جستجوی عدالت برای قربانیان جنایات وحشیانه نیست. در این زمینه، دولت چاد از اتحادیه آفریقا و کشورهای عضو آن خواست تا ایجاد سازوکارهای قضایی آفریقایی را تسریع بخشند. دولت انتظار دارد که این امر به ایجاد یک سیستم قضایی عادلانهتر، متوازنتر و کارآمدتر با در نظر گرفتن حاکمیت کشورهای آفریقایی کمک کند.
چاد اساسنامه رم، معاهده بنیادین بینالمللی که دیوان کیفری بینالمللی را تأسیس کرد، در سال ۲۰۰۶ تصویب کرد. بر اساس این سند، تصمیم به خروج از این سازمان یک سال پس از دریافت ابلاغیه مربوطه توسط دبیرکل سازمان ملل، رسماً به اجرا در میآید.
منبع: تاس