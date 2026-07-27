در پایان دور مقدماتی ۵ وزن نخست کشتی فرنگی نوجوانان جهان، علیرضا رضایی به فینال راه یافت و علی اکبر آکو به گروه بازنده‌ها رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های ۵ وزن اول کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان از صبح امروز در شهر باکو کشور آذربایجان در حال برگزاری است.

در وزن ۴۸ کیلوگرم، علی اسماعیلی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد با نتیجه ۱۱ بر ۱ بوحه از الجزایر را مغلوب کرد. وی در ادامه مقابل سلمانوف از آذربایجان با نتیجه ۶ بر ۱ و ضربه فنی شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از روسیه از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، وحید عشیری در دور نخست مقابل گئورگی کدلیزه از گرجستان با نتیجه ۵ بر ۳ و ضربه فنی شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دیدار یک چهارم نهایی مقابل کشتی گیری از قزاقستان، عشیری از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، آرمین قولی‌گله در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۴ مغلوب مناتساکانیان از ارمنستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از روسیه، قولی گله حذف شد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، علیرضا رضایی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر ایوانوف از آمریکا را شکست داد. وی در دور دوم کوباتوف از قرقیزستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد و به مرحله بعد راه پیدا کرد. رضایی در ادامه با نتیجه ۵ بر صفر از سد ایلیاس گادابورشف از روسیه گذشت و به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ عبدالعزیز خولمیرزایف از ازبکستان از پیش روی برداشت و فینالیست شد. رضایی برای کسب مدال طلا با اصفهان حسن‌اف از آذربایجان کشتی خواهد گرفت.

در وزن ۱۱۰ کیلوگرم، علی‌اکبر آکو پس از استراحت در دور نخست، در ادامه با نتیجه ۵ بر صفر پتر گروبر از جمهوری چک را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب تیموفی پریخودکو از اوکراین شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، آکو به جدول شانس مجدد بازگشت. آکو در این مرحله ابتدا در مقابل برنده مسابقه کشتی گیرانی از گرجستان و بلغارستان قرار می‌گیرد و در صورت پیروزی برای کسب مدال برنز باید با سوخارف از روسیه مبارزه کند.

برچسب ها: کشتی ، کشتی فرنگی ، کشتی فرنگی قهرمانی جهان
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