هنر صنعت خر مهره با لعابی به رنگ فیروزه‌ای درخشان از ۶ هزار ساله پیش تاکنون به شیوه ای کاملا سنتی در قم تولید می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -هنر صنعت خرمهره که به آن مُهره مهر یا کوجی هم گفته می‌شود؛یکی از صنایع‌دستی و سوغات‌های خاص شهر قم است. 

قم، تنها تولیدکننده خرمهره در جهان است و این هنر قدمتی بالغ بر ۶۰۰۰ سال دارد و ریشه آن به کوره‌های ذوب مس در اطراف قم بازمی‌گردد. این هنر با نام «تکنیک قم» در کتاب موزه هنر متروپولیتن نیویورک ثبت و معرفی شده است.

خرمهره در واقع نوعی سفالینه با لعاب به رنگ فیروزه‌ای درخشان است که از ترکیب خاک سنگ سفید، گل سفید بسیار نرم و خمیر شیشه ساخته می‌شود. این رنگ آبی خاص که به «آبی ایرانی»شهرت دارد.

راز آبی فیروز ه ای از دل آتش

راز اصلی در لعاب‌دهی است؛ جایی که مهره‌ها را در پودری خشک از ترکیب گرد کوارتز، اکسید مس و آهک می‌غلتانند. سپس مهره‌ها را لابه‌لای خاکستر در کوره می‌چینند و تا ۱۲۰۰ درجه حرارت می‌دهند. در این گرما، سریش می‌سوزد و لعاب ذوب می‌شود و با اکسیژن کوره واکنش می‌دهد تا همان رنگ معروف فیروزه‌ای بر دل خرمهره بنشیند. پس از سرد شدن، مهره‌ها از خاکستر جدا شده و آماده فروش می‌شوند.

این صنعت‌دستی در اشکال متنوعی از جمله اشکال مذهبی، طبیعی (ماه و ستاره)، حیوانی، هندسی و نماد‌هایی مانند نعل‌اسب تولید می‌شود. 

 

درخشش فیروزه ای هنری ۶ هزار ساله در قم +تصاویر

درخشش فیروزه ای هنری ۶ هزار ساله در قم +تصاویر

درخشش فیروزه ای هنری ۶ هزار ساله در قم +تصاویر

درخشش فیروزه ای هنری ۶ هزار ساله در قم +تصاویر

درخشش فیروزه ای هنری ۶ هزار ساله در قم +تصاویر

درخشش فیروزه ای هنری ۶ هزار ساله در قم +تصاویر 

درخشش فیروزه ای هنری ۶ هزار ساله در قم +تصاویر

درخشش فیروزه ای هنری ۶ هزار ساله در قم +تصاویر

درخشش فیروزه ای هنری ۶ هزار ساله در قم +تصاویر

درخشش فیروزه ای هنری ۶ هزار ساله در قم +تصاویر

درخشش فیروزه ای هنری ۶ هزار ساله در قم +تصاویر

درخشش فیروزه ای هنری ۶ هزار ساله در قم +تصاویر

 

برچسب ها: صنایع دستی ، خرمهره
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