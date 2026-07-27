باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -هنر صنعت خرمهره که به آن مُهره مهر یا کوجی هم گفته میشود؛یکی از صنایعدستی و سوغاتهای خاص شهر قم است.
قم، تنها تولیدکننده خرمهره در جهان است و این هنر قدمتی بالغ بر ۶۰۰۰ سال دارد و ریشه آن به کورههای ذوب مس در اطراف قم بازمیگردد. این هنر با نام «تکنیک قم» در کتاب موزه هنر متروپولیتن نیویورک ثبت و معرفی شده است.
خرمهره در واقع نوعی سفالینه با لعاب به رنگ فیروزهای درخشان است که از ترکیب خاک سنگ سفید، گل سفید بسیار نرم و خمیر شیشه ساخته میشود. این رنگ آبی خاص که به «آبی ایرانی»شهرت دارد.
راز آبی فیروز ه ای از دل آتش
راز اصلی در لعابدهی است؛ جایی که مهرهها را در پودری خشک از ترکیب گرد کوارتز، اکسید مس و آهک میغلتانند. سپس مهرهها را لابهلای خاکستر در کوره میچینند و تا ۱۲۰۰ درجه حرارت میدهند. در این گرما، سریش میسوزد و لعاب ذوب میشود و با اکسیژن کوره واکنش میدهد تا همان رنگ معروف فیروزهای بر دل خرمهره بنشیند. پس از سرد شدن، مهرهها از خاکستر جدا شده و آماده فروش میشوند.
این صنعتدستی در اشکال متنوعی از جمله اشکال مذهبی، طبیعی (ماه و ستاره)، حیوانی، هندسی و نمادهایی مانند نعلاسب تولید میشود.