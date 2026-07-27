باشگاه خبرنگاران جوان - یزدان خسروی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در پایانه مرزی شلمچه اظهار کرد: با همت دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم، آمادگی لازم برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین در مرزهای خوزستان فراهم شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای سال جاری افزود: برنامه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در چهار محور شامل آماده‌سازی پایانه‌های مرزی، بهسازی محورهای منتهی به مرز، ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای برون‌شهری و جایگاه‌های سوخت، و همچنین هوشمندسازی جاده‌ها و تقویت مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی به‌صورت مستمر اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: اکنون در حدود ۱۹ هزار کیلومتر از راه‌های استان، زیرساخت‌ها نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته و شرایط برای تردد زائران اربعین مهیا شده است.

خسروی با اشاره به پایانه مرزی شلمچه گفت: این پایانه پس از نوروز ۱۴۰۵ دو بار هدف حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت، اما با مدیریت جهادی و همکاری مسئولان، اکنون در آماده‌ترین وضعیت برای ارائه خدمات به زائران قرار دارد.

وی درباره برنامه‌ریزی برای بازگشت زائران نیز اظهار کرد: بر اساس تحلیل‌های مرکز مدیریت راه‌ها و پیش‌بینی روزهای اوج بازگشت، تعداد اتوبوس‌های مورد نیاز برای استقرار در مرزها تعیین شده تا انتقال زائران به مقاصد خود با سهولت و نظم بیشتری انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: برای اربعین امسال در مجموع یک‌هزار و ۹۵۰ دستگاه اتوبوس پلاک یکتا پیش‌بینی شده که از این تعداد، یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه در مرز شلمچه و حدود ۴۵۰ دستگاه در مرز چذابه به‌کارگیری خواهد شد.

خسروی با بیان اینکه همه دستگاه‌های مستقر در مرزها با هماهنگی کامل در حال فعالیت هستند، افزود: هدف مجموعه‌های اجرایی این است که زائران با کمترین زمان انتظار و بالاترین کیفیت خدمات از مرزهای خوزستان تردد کنند.

منبع: راهداری خوزستان