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روایت رسمی واشنگتن زیر ذره‌بین؛ تردید‌ها درباره آمار تلفات ارتش آمریکا + فیلم

برخی تحلیل‌ها با استناد به الگوهای آماری جنگ‌های مدرن و سابقه تاریخی آمریکا، آمار رسمی تلفات ارتش این کشور را با تردید مواجه کرده و احتمال کم‌برآورد شدن شمار کشته‌ها را مطرح می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آمار کشته ها و تلفات ارتش آمریکا در جنگ با ایران در برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر بررسی شد. بررسی آمار جنگ‌های مدرن نشان می‌دهد که در درگیری‌های مبتنی بر استفاده از تسلیحات مرگبار، نسبت کشته به زخمی از الگوی مشخصی پیروی می‌کند و حتی با وجود پیشرفته‌ترین سامانه‌های امداد، درمان و انتقال مجروحان، این نسبت در محدوده‌ای قابل پیش‌بینی قرار دارد. با این حال، آمار اعلامی آمریکا در برخی عملیات‌ها با این الگوی آماری همخوانی ندارد و اختلاف میان تعداد کشته‌ها و مجروحان، تردیدهایی درباره کامل بودن آمارهای رسمی به وجود آورده است.

این موضوع در کنار سابقه آمریکا در جنگ ویتنام، که طی آن انتشار اطلاعات مربوط به تلفات و حتی ابعاد حضور نظامی با تأخیر و محدودیت همراه بود، بار دیگر بحث شفافیت آماری واشنگتن را مطرح کرده است. مقایسه تجربه‌های تاریخی با آمارهای کنونی، پرسش‌هایی را درباره میزان انطباق روایت رسمی آمریکا با واقعیت‌های میدان نبرد پیش روی تحلیلگران قرار داده است.

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