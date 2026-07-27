باشگاه خبرنگاران جوان؛ شنیده ها هم حاکی از آن است که مدیرعامل بانک مسکن با استعفای محسن علیزاده از مدیرعاملی گروه سرمایه‌گذاری مسکن موافقت کرد

یک ماه پس از ارائه استعفای محسن علیزاده از سمت مدیرعاملی گروه سرمایه‌گذاری مسکن، علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، با این درخواست موافقت کرد و بدین ترتیب، دوره نزدیک به دو ساله مدیریت وی بر بزرگ‌ترین هلدینگ تخصصی انبوه‌سازی کشور به پایان رسید.

علیزاده طی نزدیک به دو سال حضور در رأس گروه سرمایه‌گذاری مسکن، برنامه‌هایی را در حوزه توسعه سرمایه‌گذاری، پیشبرد پروژه‌های عمرانی، توسعه همکاری با بخش خصوصی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی دنبال کرد و در این مدت، آغاز و بهره‌برداری از چند پروژه، انعقاد قراردادهای مشارکتی و اجرای برخی برنامه‌های تحول‌محور در دستور کار این مجموعه قرار گرفت.

وی پیش از این، حدود یک ماه قبل، استعفای خود را به مدیرعامل بانک مسکن ارائه کرده بود که با موافقت خورسندیان، مأموریت وی در گروه سرمایه‌گذاری مسکن به پایان رسید.

انتظار می‌رود به زودی فرآیند معرفی و انتخاب مدیرعامل جدید گروه سرمایه‌گذاری مسکن از سوی بانک مسکن انجام شود.

بانک مسکن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و تلاش همکاران خود، همچنان با جدیت در مسیر حمایت از بخش مسکن، تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و پاسخ‌گویی به نیازهای متقاضیان گام برمی‌دارد.