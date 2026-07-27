پرداخت ۹۷۶ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه اسکان موقت همچنین در جهت حمایت از آسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم، تاکنون بیش از ۹۷۶ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه اسکان موقت به ۲۲۵ نفر از آسیب دیدگان پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی تاکنون، در مجموع ۱۳۸ فقره قرارداد برای تأمین مالی ساخت ۱۹ هزار و ۹۰۵ واحد مسکونی میان بانک مسکن و سازندگان غرب تهران منعقد شده است که از این تعداد، ۶۶ فقره قرارداد مربوط به ساخت ۱۴ هزار و ۴۳۲ واحد توسط شرکت عمران شهرهای جدید و ۲۴ فقره قرارداد مربوط به ساخت ۲۵۹۹ واحد توسط وزارت راه و شهرسازی است.

همچنین ۴۶ فقره قرارداد برای ساخت ۱۷۷۸ واحد مسکونی توسط سازندگان خودمالک، یک فقره قرارداد برای ساخت ۴۹۶ واحد توسط ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و یک فقره قرارداد برای ساخت ۶۰۰ واحد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منعقد شده است.

پرداخت ۹۷۶ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه اسکان موقت همچنین در جهت حمایت از آسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم، تاکنون بیش از ۹۷۶ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه اسکان موقت به ۲۲۵ نفر از آسیب دیدگان منطقه غرب تهران پرداخت شده است.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن تغییر کرد

براساس این گزارش شنیده ها هم حاکی از آن است که مدیرعامل بانک مسکن با استعفای محسن علیزاده از مدیرعاملی گروه سرمایه‌گذاری مسکن موافقت کرد

یک ماه پس از ارائه استعفای محسن علیزاده از سمت مدیرعاملی گروه سرمایه‌گذاری مسکن، علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، با این درخواست موافقت کرد و بدین ترتیب، دوره نزدیک به دو ساله مدیریت وی بر بزرگ‌ترین هلدینگ تخصصی انبوه‌سازی کشور به پایان رسید.

علیزاده طی نزدیک به دو سال حضور در رأس گروه سرمایه‌گذاری مسکن، برنامه‌هایی را در حوزه توسعه سرمایه‌گذاری، پیشبرد پروژه‌های عمرانی، توسعه همکاری با بخش خصوصی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی دنبال کرد و در این مدت، آغاز و بهره‌برداری از چند پروژه، انعقاد قراردادهای مشارکتی و اجرای برخی برنامه‌های تحول‌محور در دستور کار این مجموعه قرار گرفت.

وی پیش از این، حدود یک ماه قبل، استعفای خود را به مدیرعامل بانک مسکن ارائه کرده بود که با موافقت خورسندیان، مأموریت وی در گروه سرمایه‌گذاری مسکن به پایان رسید.

انتظار می‌رود به زودی فرآیند معرفی و انتخاب مدیرعامل جدید گروه سرمایه‌گذاری مسکن از سوی بانک مسکن انجام شود.

بانک مسکن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و تلاش همکاران خود، همچنان با جدیت در مسیر حمایت از بخش مسکن، تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و پاسخ‌گویی به نیازهای متقاضیان گام برمی‌دارد.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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