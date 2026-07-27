پلیس فتای گیلان در خصوص «دیپ‌فیک»؛ ابزاری برای کلاهبرداری و فریب کاربران در فضای مجازی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر، رئیس پلیس فتای استان گیلان از جعلی بودن تصاویر، صدا و ویدئو‌های جعلی برای سوءاستفاده مجرمان سایبری خبر داد. او با اشاره به گسترش استفاده از فناوری‌های نوین گفت: هوش مصنوعی در کنار کاربرد‌های گسترده و مفید، می‌تواند برای تولید تصاویر، صدا‌ها و ویدئو‌های جعلی موسوم به «دیپ‌فیک» (Deepfake) نیز مورد سوءاستفاده مجرمان سایبری قرار گیرد.

رئیس پلیس فتای گیلان افزود: مجرمان سایبری با بهره‌گیری از این فناوری قادرند چهره یا صدای افراد را شبیه‌سازی کرده و محتوایی تولید کنند که در نگاه نخست کاملا واقعی به نظر برسد و از آن برای کلاهبرداری، انتشار شایعات، تخریب شخصیت افراد یا جلب اعتماد قربانیان استفاده کنند.

سرهنگ نقی‌مهر تصریح کرد: شهروندان نباید هر تصویر، فایل صوتی یا ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی را بدون بررسی و اطمینان از صحت آن باور کنند و لازم است پیش از انتشار اخبار، تصاویر و کلیپ‌های جنجالی، از اعتبار و منبع آن اطمینان حاصل کنند.

هشدار پلیس فتای گیلان در خصوص «دیپ‌فیک»

او همچنین گفت: در صورتی که فردی با صدایی آشنا از شهروندان درخواست وجه، اطلاعات محرمانه یا اطلاعات بانکی کند، لازم است پیش از هرگونه اقدام، از طریق تماس مستقیم یا روش‌های مطمئن دیگر، هویتش مورد تأیید قرار گیرد؛ چرا که در فضای مجازی، دیدن و شنیدن همواره به معنای واقعی بودن نیست.

هشدار پلیس فتای گیلان در خصوص «دیپ‌فیک»

رئیس پلیس فتای گیلان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های سایبری پلیس، اخبار و محتوا‌های منتشر شده در فضای مجازی را با دقت بررسی کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک یا مواجهه با جرائم سایبری، موضوع را از طریق پایگاه اینترنتی پلیس فتا  یا از طریق تماس با مرکز فوریت‌های سایبری ۰۹۶۳۸۰ منعکس کنند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: پلیس فتای گیلان ، کلاهبرداری اینترنتی
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