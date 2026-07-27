باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس داده‌های مارین ترافیک MarineTraffic ترافیک دریایی الگوهای به شدت واگرایی را در دو نقطه تنگ راهبردی مهم جهان نشان داد، به طوری که تردد از باب‌المندب به طور قابل‌توجهی بیشتر از تردد از تنگه هرمز بود، .

مارین ترافیک روز دوشنبه از طریق شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که تنگه هرمز بین ۲۴ تا ۲۶ ژوئیه، ۲۹ تردد تأییدشده را ثبت کرده است که شامل ۲۱ کشتی خروجی از خلیج فارس و هشت کشتی ورودی می‌شود.

در مقایسه، باب‌المندب در مدت مشابه ۱۰۰ تردد تأییدشده را ثبت کرد که ۵۱ کشتی وارد دریای سرخ و ۴۹ کشتی خارج از آن بودند.

۹۰ کشتی از طرح جداسازی ترافیک پیروی کردند، در حالی که ۱۰ کشتی «ترددهای مخفی» انجام دادند، به این معنی که حرکت آنها از طریق سیگنال‌های ردیابی عمومی کاملاً قابل مشاهده نبود.

مارین ترافیک گفت که چندین کشتی که قبلاً سفرهای خود را به تعویق انداخته یا مسیر خود را تغییر داده بودند، متعاقباً عبور خود را تکمیل کردند، که نشان می‌دهد اپراتورها همچنان در حال ارزیابی مجدد خطرات هستند تا اجتناب کامل از مسیر باب‌المندب.

ترافیک در دریای سرخ پس از آنکه گروه انصارالله یمن محاصره‌ای را با هدف کشتیرانی مرتبط با عربستان اعلام کرد، به طور فزاینده‌ای ناپایدار شده بود و باعث شد چندین نفتکش مسیر خود را تغییر دهند یا در نزدیکی باب‌المندب مسیر خود را عوض کنند.

در همین حال، کشتیرانی از طریق هرمز در بحبوحه درگیری آمریکا و ایران، حملات به کشتی‌های تجاری و افزایش ریسک‌های بیمه و امنیتی، محدود باقی مانده است. این تنگه حدود یک چهارم از تجارت نفت دریایی جهان و همچنین حجم قابل‌توجهی از گاز طبیعی مایع و کودهای شیمیایی را حمل می‌کند.

منبع: آناتولی