دروازه‌بانی که موفق شد ترمز قهرمان جام جهانی را بکشد با جهشی تاریخی اندازه جمعیت مردم استرالیا هوادار جدید پیدا کرد.

 
باشگاه خبرنگاران جوان - جام جهانی ۲۰۲۶ برای بسیاری از ستاره‌ها سکوی‌پرتاب بوده اما شاید هیچ بازیکنی در تاریخ این تورنمنت به‌اندازه ووزینیا، دروازه‌بان ۴۰ساله تیم ملی کیپ‌ورد، از جام جهانی سود نبرده باشد.دروازه‌بانی که پیش از آغاز جام جهانی در لیگ دسته دوم پرتغال بازی می‌کرد و کمتر از ۵۰ هزار دنبال‌کننده در اینستاگرام داشت، حالا به یکی از مشهورترین چهره‌های فوتبال جهان تبدیل شده است.
 
پس از نمایش‌های خیره‌کننده مقابل تیم‌هایی مانند اسپانیا و آرژانتین، شبکه ESPN گزارش می‌دهد که تعداد دنبال‌کنندگان او به نزدیک ۲۹ میلیون نفر رسید؛ یعنی افزایشی حدود ۲۹ میلیون نفر تنها در جریان یک جام جهانی.
 
این جهش به‌قدری بزرگ است که اگر همه دنبال‌کنندگان جدید او در یک کشور زندگی می‌کردند، جمعیت آن کشور از بسیاری از کشورهای جهان بیشتر بود؛ ۲۹ میلیون نفر تقریباً معادل کل جمعیت استرالیا است.
 
اما شهرت تنها دستاورد ووزینیا نبود. درخشش او در جام جهانی، مسیر حرفه‌ای‌اش را نیز تغییر داد. باشگاه کولو کولو، پرافتخارترین تیم شیلی، این دروازه‌بان باتجربه را به خدمت گرفت و طبق گزارش‌ها نشریه اوله آرژانتین، دستمزد ماهانه او به ۲۵ هزار دلار افزایش یافت؛ رقمی که سه برابر حقوقی است که در لیگ دسته دوم پرتغال دریافت می‌کرد.
 
به‌این‌ترتیب، جام جهانی نه‌تنها ارزش فنی ووزینیا را بالا برد، بلکه زندگی مالی او را نیز متحول کرد تا ما را به یاد ضرب‌المثل «یک شبه ره صدساله را رفت» بیندازد.
 
منبع: فارس
برچسب ها: جام جهانی ، کیپ ورد ، بازیکن ملی
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