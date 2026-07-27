باشگاه خبرنگاران جوان - جام جهانی ۲۰۲۶ برای بسیاری از ستاره‌ها سکوی‌پرتاب بوده اما شاید هیچ بازیکنی در تاریخ این تورنمنت به‌اندازه ووزینیا، دروازه‌بان ۴۰ساله تیم ملی کیپ‌ورد، از جام جهانی سود نبرده باشد. دروازه‌بانی که پیش از آغاز جام جهانی در لیگ دسته دوم پرتغال بازی می‌کرد و کمتر از ۵۰ هزار دنبال‌کننده در اینستاگرام داشت، حالا به یکی از مشهورترین چهره‌های فوتبال جهان تبدیل شده است.

پس از نمایش‌های خیره‌کننده مقابل تیم‌هایی مانند اسپانیا و آرژانتین، شبکه ESPN گزارش می‌دهد که تعداد دنبال‌کنندگان او به نزدیک ۲۹ میلیون نفر رسید؛ یعنی افزایشی حدود ۲۹ میلیون نفر تنها در جریان یک جام جهانی.