باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش اکونومیک تایمز، شرکت‌های فناوری به‌تازگی ابزارهایی معرفی کرده‌اند که کتاب‌ها را به یک همراه گفت‌وگو تبدیل می‌کنند. در این ابزارها، نسخه الکترونیکی یا صوتی کتاب در کنار یک چت‌بات هوش مصنوعی قرار می‌گیرد تا خواننده هر زمان سؤالی داشت، همان‌جا پاسخ بگیرد. مثلاً اگر ندانید چرا یک شخصیت چنین تصمیمی گرفته، داستان در چه دوره تاریخی اتفاق می‌افتد یا منظور نویسنده از یک مفهوم چیست، کافی است سؤال خود را از هوش مصنوعی بپرسید.

این چت‌بات فقط بر اساس متن همان کتاب پاسخ می‌دهد و نیازی نیست برای پیدا کردن جواب، سراغ اینترنت یا منابع دیگر بروید. احمد کامل، مدیرعامل شرکت Sinai.ai که یکی از این ابزارها را توسعه داده، می‌گوید این فناوری باعث می‌شود خواننده احساس کند با خود کتاب در حال گفت‌وگو است، نه اینکه فقط مشغول خواندن چند صفحه متن باشد. شرکت فرانسوی My Smart Book نیز ابزار مشابهی ساخته که مانند Sinai.ai فقط از متن همان کتاب برای پاسخ دادن استفاده می‌کند.