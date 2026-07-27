مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از روز سه شنبه در نیمه شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:طی پنج روز آینده در غالب مناطق کشور آسمان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می شود.

او بیان کرد: فردا برخی نقاط در استان‌های ساحلی دریای خزر، افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

وی افزود: همچنین دوشنبه و سه‌شنبه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان، جنوب و شرق فارس، رشد ابرهای همرفتی با احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد موقت وجود انتظار می‌رود.

او گفت: از امشب تا جمعه در بعضی ساعات در شرق، جنوب‌شرق، مرکز، دامنه های جنوبی البرز و غرب کشور در بعضی از ساعت ها وزش باد شدید، در برخی مناطق گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

وی افزود:از روز سه شنبه در نیمه شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.طی سه روز آینده دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.