رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در پاسخ به خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان ادعا کرد «ما در حال مذاکره با ایران هستیم».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان ادعا کرد که ایران «از طریق واسطه‌ها و مستقیماً» درخواست دیدار کرده است و «ما در حال دیدار هستیم».

او به خبرنگاران گفت: «ما در حال حاضر با ایران صحبت می‌کنیم» و افزود: «ما مذاکرات خوبی داریم و اتفاقات خوبی می‌تواند رخ دهد.

ترامپ مدعی شد: «اگر ما ضعیف عمل می‌کردیم، آنها درخواست دیدار نمی‌کردند. تنها دلیلی که آنها می‌خواهند دیدار کنند این است که ما به شدت به آنها ضربه زده‌ایم.»

آمریکا «مهمات زیادی» دارد

ترامپ در مورد ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا ادعا کرد که این کشور «مهمات زیادی از انواع مختلف» دارد.

او دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، را به دلیل ارسال تسلیحات به اوکراین مقصر دانست و گفت: بنابراین ما در حال بازسازی آن هستیم. اما ما مقدار زیادی داریم. ما مقدار زیادی از چیز‌های سطح متوسط نیز داریم. یعنی بیشتر از آنچه که هرگز بتوانیم استفاده کنیم، مهم نیست چه اتفاقی بیفتد. به طور خاص، موشک‌های پاتریوت در حال ساخته شدن هستند.

ترامپ به خبرنگاران گفت که آمریکا و اسرائیل «وقتی صحبت از ایران می‌شود، بسیار نزدیک هستند».

آمریکا در تنش یمن «درگیر نیست»

ترامپ در اشاره به انصارالله یمن به خبرنگاران گفت که آمریکا «با عربستان سعودی در ارتباط بوده»، اما در حال حاضر «درگیر آن نیست»، اما، «ممکن است  مشکلی پیش بیاید.»

انصارالله و عربستان سعودی در روز‌های اخیر حملاتی را تبادل کرده‌اند و انصارالله از اعمال محاصره دریایی بر بنادر این پادشاهی خبر داده‌اند.

ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا نشانه‌ای از امضای پیمان ابراهیم توسط عربستان سعودی دریافت کرده است، گفت: «ما در مورد آن صحبت نکرده‌ایم.»

ترامپ روز جمعه گفته بود که با توافق هسته‌ای غیرنظامی با عربستان سعودی موافقت نخواهد کرد، مگر اینکه این پادشاهی با عادی‌سازی روابط با اسرائیل تحت پیمان‌های ابراهیم موافقت کند.

آیا ماهواره‌های روسیه به ایران کمک می‌کنند؟

ترامپ گفت که از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، خواهد پرسید که آیا ماهواره‌های روسیه به تهران در هدایت حملات در خاورمیانه کمک می‌کنند یا خیر.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، ادعا کرده است که اوکراین نظارت ماهواره‌ای روسیه بر کشور‌های حوزه خلیج فارس و تأسیسات نظامی آمریکا در آنجا را ثبت کرده است.

او به خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان گفت: «من از پوتین در مورد آن می‌پرسم. ما متوجه خواهیم شد.»

ترامپ ترکیه را تحسین کرد و اردوغان را «دوست» خواند: «متحد بزرگی برای من»

ترامپ در پاسخ به سوالی درباره مخالفت اسرائیل با فروش اف-۳۵ به ترکیه، بر این موضع پافشاری کرد که این کشور «متحد بزرگی برای من بوده است.»

رئیس‌جمهور آمریکا با توصیف رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به عنوان «یک دوست» به خبرنگاران گفت: «هیچ‌کس به من نمی‌گوید که چه چیزی باید بفروشیم یا نه.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: دولت ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا
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