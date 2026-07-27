مدیر درمان تأمین اجتماعی فارس از توسعه عدالت محور زیرساخت‌های درمانی در پهنه استان خبر داد و ارتقا سلامت جامعه را از اهداف ارزشمند تامین اجتماعی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس محسنی با عرض تسلیت بمناسبت فرارسیدن اربعین سیدوسالار شهیدان اظهار داشت: درمانگاه ملکی تأمین اجتماعی شهرستان مُهرِ با هدف ارایه خدمات مطلوب به جامعه و ارتقا سلامت بیمه شدگان آماده افتتاح رسمی و بهره‌برداری است.

او، از عزم راسخ تامین اجتماعی به منظور گسترش عدالت محور زیرساخت‌های درمانی خبر داد و افزود: درمانگاه ملکی تأمین اجتماعی شهرستان مُهر در تیرماه سال جاری شروع به ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان این شهرستان کرد.

محسنی در ادامه بیان کرد: درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان مهر در زمینی به مساحت ۲۷۵۰ مترمربع و در سه طبقه احداث شده است. 

او گفت: عملیات اجرایی این پروژه از ششم اسفندماه ۱۴۰۰ آغاز شد و اکنون پس از تکمیل مراحل ساخت و تجهیز، در مرداد ماه سال جاری، با حضور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده افتتاح و بهره‌برداری است. 

به گفته این مقام ارشد تامین اجتماعی، برای ساخت و تجهیز این مرکز درمانی، هزینه‌ای بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال صرف شده است.

محسنی با تشریح امکانات این مرکز مجهز درمانی افزود: درمانگاه ملکی تأمین اجتماعی در شهرستان مُهرِ با هدف ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌شدگان احداث شده و مجهز به دو پزشک عمومی، داروخانه، واحد مامایی، واحد تزریقات و پانسمان، آزمایشگاه و بخش دندانپزشکی است. 

مدیر درمان تأمین اجتماعی فارس با بیان اینکه ارائه خدمات باکیفیت درمانی از اهداف اصلی تامین اجتماعی است، افزود: با بهره‌برداری از این درمانگاه ملکی، خدمات درمانی به‌صورت متمرکز، سریع و با کیفیت مطلوب به مردم منطقه ارائه خواهد شد و وابستگی به فضای استیجاری فعلی برطرف می‌شود.

محسنی ابراز امیدواری کرد با افتتاح این پروژه مجهز درمانی، گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت درمانی، افزایش رضایتمندی بیمه‌شدگان و تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در جنوب استان فارس برداشته شود.

براساس این گزارش شایان ذکر است شهرستان مهر در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز و در جنوب استان فارس واقع شده است.

این شهرستان دارای جمعیتی بالغ بر ۹۰ هزار نفر است و حدود ۷۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات بیمه‌ای تأمین اجتماعی قرار دارند.

گفتنی است شهرستان مهر از مناطق مهم و فعال در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی است و تقویت زیرساخت‌های درمانی می‌تواند نقش موثری در ارتقا سطح سلامت در جنوب فارس ایفا کند. تا پیش از افتتاح این مرکز، خدمات درمانی تأمین اجتماعی در یک درمانگاه استیجاری به عموم جامعه ارائه می‌شود.

منبع: تامین اجتماعی فارس 

برچسب ها: تامین اجتماعی فارس ، درمانگاه ، عدالت محور ، مهر
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