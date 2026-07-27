آیین رونمایی از طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت» عصر دوشنبه ۵ مرداد با حضور رئیس سازمان سینمایی و جمعی از فعالان سینما در موزه سینما برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - آیین رونمایی از طرح «تسهیم فروش بلیت از مبدأ» عصر دوشنبه ۵ مرداد در موزه سینما و با حضور رئیس سازمان سینمایی، تهیه‌کنندگان، پخش‌کنندگان، سینماداران و جمعی از فعالان حوزه اکران برگزار شد؛ طرحی که با هدف شفاف‌سازی فرآیندهای مالی و توزیع عادلانه درآمدهای حاصل از فروش بلیت وارد مرحله اجرا شد.

این مراسم با اجرای محمدرضا مقدسیان آغاز شد. در ابتدای برنامه، کلیپی از آثار زنده‌یاد اکبر عبدی پخش شد و حاضران پس از قرائت فاتحه، با تشویق، یاد این بازیگر فقید سینمای ایران را گرامی داشتند

حبیب ایل‌بیگی، مدیرعامل مؤسسه سینماشهر، با تأکید بر ضرورت تحول در زیرساخت‌های سینمایی گفت: «اجرای این طرح آغاز مسیری برای استقرار زیرساخت‌های هوشمند در سینماهای کشور است.»

وی افزود: «طرح تسهیم از مبدأ فروش بلیت، حاصل خرد جمعی و مشارکت فعالان سینماست و هدف اصلی آن، افزایش شفافیت مالی و تقویت اقتصاد سینمای ایران است.»

حمایت صنوف سینمایی از اجرای طرح

در ادامه این مراسم، ویدئویی از دیدگاه‌ها و نظرات نمایندگان صنوف مختلف سینمایی درباره اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت» پخش شد که در آن، فعالان این حوزه اجرای طرح را گامی در مسیر شفافیت مالی و ساماندهی اقتصاد سینما عنوان کردند.

همایون اسعدیان، مدیرعامل خانه سینما، سخنان خود را با گرامیداشت یاد اکبر عبدی آغاز کرد و گفت: «ما فقط یک بازیگر را از دست ندادیم، بلکه یک پدیده را از دست دادیم.» وی با اشاره به تنوع نقش‌های این هنرمند، او را از چهره‌های کم‌نظیر سینمای ایران توصیف کرد.

اسعدیان سپس با قدردانی از برگزارکنندگان این طرح اظهار کرد: «شاید عجیب باشد که برای موضوعی بدیهی مانند پرداخت به‌موقع سهم صاحبان آثار مراسم رونمایی برگزار می‌شود، اما این هم از ویژگی‌های شرایط کشور ماست.» وی اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت» را اقدامی مثبت در اقتصاد سینما دانست و گفت این طرح می‌تواند به افزایش انگیزه تهیه‌کنندگان و بهبود چرخه تولید آثار سینمایی کمک کند.

سیدضیا هاشمی، رئیس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان، اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت» را گامی بزرگ در اقتصاد سینمای ایران دانست و با قدردانی از پیگیری‌های مهدی کرم‌پور، دبیر شورای صنفی نمایش، گفت: اگر تلاش‌های مستمر او نبود، این طرح به سرانجام نمی‌رسید.

وی با اشاره به مشکلات سینماها در دوران کرونا و جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: در این دوره‌ها بسیاری از سینماداران با مشکلات مالی روبه‌رو شدند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید برای جبران بخشی از خسارت‌های آنان چاره‌اندیشی کند.

هاشمی همچنین با اشاره به هزینه‌های انجام‌شده برای بازگشایی سینماها پس از تعطیلی‌ها، از تلاش دست‌اندرکاران حوزه اکران و پخش قدردانی کرد و اجرای این طرح را اقدامی مؤثر در ساماندهی اقتصاد سینما دانست.

«تسهیم از مبدأ»؛ گامی مهم در مسیر اصلاح اقتصاد سینما

منوچهر شاهسواری، تهیه‌کننده سینما، با اشاره به سابقه طولانی بحث تسهیم درآمد در سینمای ایران گفت: موضوع تسهیم، پیش و پس از انقلاب فراز و فرودهای بسیاری داشته، اما امروز باید اجرای این طرح را به فال نیک گرفت و آن را گامی رو به جلو برای سینمای ایران دانست.

وی با بیان اینکه برخی کاستی‌ها و تصمیمات گذشته به اقتصاد و سرمایه‌های انسانی و مالی سینمای ایران آسیب زده است، افزود: اکنون مهم‌ترین مسئله، اجرای موفق این طرح و پرداختن به آینده اقتصاد سینماست.

شاهسواری اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت» را اقدامی درست ارزیابی کرد، اما تأکید کرد که مشکلات اقتصاد سینمای ایران تنها با این طرح حل نمی‌شود و افزایش هزینه‌های تولید، تورم و تحولات صنعت سینما همچنان از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه به شمار می‌روند.

وی همچنین با اشاره به تغییر الگوی تولید و عرضه فیلم‌ها پس از دوران کرونا و جنگ، خاطرنشان کرد: سینمای ایران برای عبور از شرایط فعلی نیازمند برنامه‌ریزی متناسب با تحولات جدید و اصلاح ساختار اقتصادی خود است.

لزوم حمایت از سینماداران و توسعه زیرساخت‌ها

علی سرتیپی، تهیه‌کننده و پخش‌کننده سینما، با قدردانی از مهدی کرم‌پور و مسئولان سازمان سینمایی، اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت» را اتفاقی مهم برای تهیه‌کنندگان و سینماداران دانست و گفت: با اجرای این طرح، امکان نگه‌داشتن درآمد حاصل از فروش بلیت توسط برخی سینماها از بین می‌رود.

وی با بیان اینکه سینمای ایران در یکی از دشوارترین دوره‌های اقتصادی خود قرار دارد، اظهار کرد: در ۴۰ سال فعالیت حرفه‌ای‌ام، هیچ‌گاه وضعیت سینما تا این اندازه نامناسب نبوده است.

سرتیپی با اشاره به کاهش حمایت‌ها از توسعه زیرساخت‌های سینمایی، گفت: امروز سینماداران برای تجهیز و نوسازی سالن‌های سینما با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و برخلاف گذشته، حمایت‌های لازم از این بخش انجام نمی‌شود.

وی همچنین با اشاره به خسارت برخی سالن‌های سینما در جنگ اخیر، تأکید کرد: سینمای ایران بیش از اقدامات مقطعی، به حمایت‌های اساسی و برنامه‌ریزی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی نیاز دارد.

حرکت به سوی اقتصاد شفاف و پایدار سینما

روح‌الله حسینی، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، در ابتدای سخنان خود درگذشت اکبر عبدی را تسلیت گفت و از او به عنوان «هنرمند هزارنقش» یاد کرد.

وی با تأکید بر اینکه اعتماد، پایه تداوم صنعت سینماست، اظهار کرد: توسعه زمانی شکل می‌گیرد که اعتماد از روابط فردی فراتر رفته و در ساختارها و نهادهای سینمایی نهادینه شود.

حسینی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد سینمای ایران را نه در تولید، بلکه در گردش درآمدهای حاصل از اکران دانست و گفت: فرآیند فروش بلیت، محاسبه سهم ذی‌نفعان و تسویه‌حساب‌ها همواره با مشکلات و تأخیر همراه بوده است.

وی اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت» را گامی بزرگ در اصلاح اقتصاد سینما عنوان کرد و افزود: «تلاش می‌کنیم از اقتصاد مبتنی بر تسویه‌حساب‌های دیرهنگام به سمت اقتصادی حرکت کنیم که در آن خلق و توزیع درآمد به‌صورت هم‌زمان انجام شود.»

شفافیت، مأموریت شورای صنفی نمایش

مهدی کرم‌پور، دبیر شورای صنفی نمایش، با اشاره به وعده این شورا برای ایجاد شفافیت در فرآیندهای اکران، گفت: تلاش کردیم شورای صنفی نمایش به «اتاق شیشه‌ای» سینمای ایران تبدیل شود و با شفاف‌سازی سازوکارها، اختلافات میان تهیه‌کنندگان و سینماداران کاهش یابد.

وی اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت» را گامی در مسیر روزآمدسازی اقتصاد سینما دانست و افزود: برای تبدیل شدن سینمای ایران به یک صنعت، باید زیرساخت‌های لازم و اصلاحات ساختاری به‌تدریج فراهم شود.

کرم‌پور با اشاره به نقش سینماداران در اجرای این طرح، تأکید کرد: سینماداران یکی از ارکان اصلی این طرح هستند و با توجه به خسارت‌های واردشده در دوران جنگ، باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی در پایان از رائد فریدزاده، حبیب ایل‌بیگی، روح‌الله حسینی، بهزادیان، خانه سینما، صنوف سینمایی و اعضای شورای صنفی نمایش برای همراهی در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: «اگر حمایت‌های روح‌الله حسینی نبود، این طرح به مرحله اجرا نمی‌رسید.»

«تسهیم از مبدأ» زمینه‌ساز اقتصاد پایدار سینماست

رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی، با اشاره به روند طولانی اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت» گفت: این طرح سال‌ها در میان مطالبات سینمای ایران مطرح بود و با وجود تلاش‌های متعدد، در مقاطع مختلف به نتیجه نرسید، اما امروز با همراهی صنوف و سازمان سینمایی به مرحله اجرا رسیده است.

وی با بیان اینکه شکل‌گیری یک زنجیره منسجم اقتصادی از مهم‌ترین نیازهای سینمای ایران است، اظهار کرد: اگر اجزای این زنجیره به‌درستی در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توان به اقتصادی پایدار و منظم در سینما دست یافت؛ اقتصادی که وابستگی کمتری به حمایت‌های مقطعی دولت داشته باشد.

فریدزاده اجرای طرح «تسهیم از مبدأ» را نتیجه بیش از دو سال پیگیری و هماهنگی دانست و افزود: این سازوکار علاوه بر افزایش شفافیت مالی، می‌تواند فرآیند جذب سرمایه، مشارکت در تولید و برنامه‌ریزی اقتصادی در سینما را تسهیل کند و امکان پیش‌بینی‌پذیر شدن درآمدها را افزایش دهد.

رئیس سازمان سینمایی با قدردانی از همراهی سینماداران، تأکید کرد: اجرای این طرح بدون همکاری و پذیرش صنوف، به‌ویژه سینماداران، امکان‌پذیر نبود و امضای توافق‌نامه از سوی آنان نقش مهمی در تحقق این مطالبه داشت.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود، اجرای این طرح نشان داد هر زمان اراده و هم‌افزایی میان صنوف سینمایی و سازمان سینمایی شکل بگیرد، می‌توان اصلاحات مهم و ماندگاری را در اقتصاد سینما به سرانجام رساند.

تقدیر از دست‌اندرکاران اجرای طرح

در پایان مراسم، از مهدی کرم‌پور به نمایندگی از شورای صنفی نمایش، محمد ساسان به نمایندگی از مؤسسه بهمن سبز، اصغر نعیمی به نمایندگی از انجمن کارگردانان سینمای ایران، سعید خانی به نمایندگی از صنف پخش‌کنندگان و صابری به نمایندگی از انجمن سینماداران ایران تقدیر شد. همچنین برگزارکنندگان از درگاه‌ها و سامانه‌های فروش بلیت که در اجرای فنی طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت» نقش داشتند، قدردانی کردند. این آیین با ثبت عکس یادگاری حاضران به پایان رسید.