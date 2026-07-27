بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی گیلان، نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده تداوم استقرار توده هوای گرم و مرطوب در مناطق جلگه‌ای است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده استقرار جوی غالبا پایدار در منطقه است؛ بنابراین هوای گرم و مرطوب، گاهی افزایش ابر و وزش باد (باره‌ای نواحی شدید) پیش‌بینی می‌شود.

همچنین تا اواخر هفته به سبب تغییرات فشاری در سطح زمین و شکل‌گیری ناپایداری‌های موقت و همرفتی، افزایش ابر و در برخی مناطق رگبار و رعد و برق (به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها موقتی شدید) مورد انتظار است.

بررسی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی گیلان نیز نشان می‌دهد؛ استقرار توده هوای گرم همچنان در استان ادامه دارد و امروز (دوشنبه ۵ مرداد ماه) نیز دما در بسیاری از مناطق جلگه‌ای و مرکزی به بیش از ۳۵ درجه سانتیگراد رسید. گرمترین ایستگاه‌های هواشناسی گیلان؛ لوشان، ازبرم، املش، لنگرود و صومعه‌سرا بوده است. خنک‌ترین ایستگاه‌های استان هم دیلمان، ماسوله، بره‌سر، اسب وونی و امامز‌اده اسحاق اعلام شده است.

شب‌های گرم و مرطوب در گیلان ادامه دارد

ثبت کمینه دمای ۲۴ تا ۲۷ درجه سانتیگراد در بسیاری از مناطق جلگه‌ای و ساحلی گیلان، نشان دهنده تداوم شب‌های گرم و مرطوب ناشی از استقرار توده هوای گرم در استان است؛ هرچند برخی مناطق جلگه‌ای از جمله لاهیجان، کمینه دمای پایین‌تری نسبت به سایر نقاط جلگه‌ای ثبت کردند.

برچسب ها: هواشناسی گیلان ، پیش بینی جوی
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