باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد اوالیزاده با اشاره به تقویت زیرساختهای خدماتی در شلمچه گفت: امسال با استقرار معاون عملیات برق خرمشهر و تیمهای عملیاتی شرکت توزیع برق در مرز، پایداری شبکه برق بهصورت مستمر رصد میشود.
وی ادامه داد: همچنین نیروهای شرکت آب و فاضلاب نیز برای حفظ پایداری شبکه آب در شلمچه مستقر هستند و تاکنون هیچ مشکلی در تامین آب مورد نیاز زائران گزارش نشده است.
اوالی زاده اضافه کرد: با تصمیم ستاد اربعین استان، انشعابات جدیدی برای تقویت شبکه آب پیشبینی شده تا در صورت افزایش حجم تردد زائران نیز مشکلی در تامین آب ایجاد نشود.
دبیر ستاد اربعین سازمان منطقه آزاد اروند همچنین از توسعه زیرساختهای رفاهی در مرز شلمچه خبر داد و گفت: سایبان مسیر تردد زائران با ۱۲۰ متر طول و ۹ متر عرض در سال گذشته، امسال به ۵۰۰ متر طول و ۱۲ متر عرض افزایش یافته و علاوه بر آن، بیش از یک تا ۲ کیلومتر سایبان در سایر مسیرهای منتهی به مرز ایجاد شده است.
اوالی زاده با اشاره به خدمات حمل و نقل اظهار کرد: یکهزار و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس، زائران اربعین حسینی را در مسیر بازگشت از مرز شلمچه به شهرهای کشور جا به جا میکنند و در هر شیفت حدود ۴۰ دستگاه اتوبوس وظیفه جابهجایی زائران را بر عهده دارند و ۲ رام ریلباس نیز در مسیر خرمشهر ـ شلمچه بهصورت مستمر فعال هستند.
وی با بیان اینکه در صحن امام رضا(ع) شلمچه ۴۴ موکب در حال خدمترسانی به زائران هستند افزود: تمامی امکانات رفاهی از جمله سرویسهای بهداشتی بازسازی و نوسازی شده و نزدیک به ۱۰۰ چشمه سرویس بهداشتی نیز در این محدوده آماده بهرهبرداری زائران است.
اوالیزاده با اشاره به تمهیدات پیشبینی شده برای بازگشت زائران گفت: در بارانداز هشت هکتاری شلمچه، امکانات لازم برای استقرار موقت زائران و رانندگان ناوگان حملونقل عمومی فراهم شده و فضای لازم برای پشتیبانی از حدود یکهزار و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس از استانهای مختلف کشور پیشبینی شده است تا رانندگان پس از استراحت کافی، با ایمنی بیشتر به جابهجایی زائران بپردازند.
دبیر ستاد اربعین سازمان منطقه آزاد اروند بیان کرد: تمامی کمیتههای سازمان منطقه آزاد اروند از ماهها قبل وظایف خود را دریافت کردهاند و با هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی، خدماترسانی به زائران بهصورت شبانهروزی ادامه دارد.
منبع: سازمان منطقه آزاد اروند