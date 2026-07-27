باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور، میثم ایراننژاد - علیرضا جزء قاسمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با وجود اینکه امسال بهویژه در روزهای اخیر، تهران یکی از گرمترین روزهای سال را پشت سر گذاشته و حتی این روزها میتواند در میان گرمترین روزهای ثبتشده در آمارهای بلندمدت قرار گیرد، اما با همراهی و همکاری شهروندان، میزان مصرف آب نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
او افزود: مصرف آب در استان تهران بهصورت روزانه نسبت به سال ۱۴۰۳ روند کاهشی داشته و حتی در مقایسه با سال ۱۴۰۲ نیز اندکی کمتر بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران ادامه داد: برای نمونه، امروز حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب آب در شبانهروز در تهران مصرف شده است، در حالی که در روز مشابه سال ۱۴۰۳ این رقم نزدیک به ۴ میلیون مترمکعب بود که نشاندهنده کاهش حدود ۶۰۰ هزار مترمکعبی مصرف آب است.
جزء قاسمی با تأکید بر نقش همراهی مردم در مدیریت مصرف، اظهار کرد: تداوم این روند میتواند نقش مؤثری در عبور از شرایط اوج مصرف و مدیریت منابع آبی استان تهران داشته باشد.