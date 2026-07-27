برای دومین بار در سال جاری، منطقه کنسولگری آمریکا در تورنتو هدف تیراندازی قرار گرفت. پلیس از شناسایی نشدن مظنون خبر داد و منطقه را محاصره کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منطقه پیرامونی کنسولگری ایالات متحده در مرکز شهر تورنتو، صبح امروز (دوشنبه) شاهد وقوع یک تیراندازی جدید بود. به گزارش گاردین این دومین حادثه تیراندازی در سال جاری میلادی در این منطقه است که تلفات جانی در پی نداشته است.

پلیس تورنتو در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که «مأموران صدای شلیک گلوله را در منطقه شنیدند» و «یک سدان سفید رنگ در حال فرار از محل دیده شد».

منطقه محاصره شده و پوکه‌های گلوله پیدا شد. پلیس اعلام کرد که کسی مجروح نشده و هیچ مظنونی شناسایی نشده است.

کنسولگری آمریکا از پلیس به خاطر واکنش به تیراندازی روز دوشنبه تشکر کرد.

در تاریخ ۱۰ مارس، دو مرد به سمت کنسولگری تیراندازی کردند که پلیس آن را یک «حادثه امنیت ملی» توصیف کرد و باعث افزایش حفاظت از ساختمان‌های دیپلماتیک آمریکا و اسرائیل در این شهر کانادایی شد، در حالی که جنگ خاورمیانه را فرا گرفته بود.

دو مرد ۱۸ و ۱۹ ساله در ماه ژوئن به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد آن تیراندازی دستگیر شدند. پلیس گفت که این مردان برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز استخدام شده بودند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

پلیس همچنین گفت که در حال بررسی تیراندازی‌هایی با روش‌های عملیاتی مشابه و تکراری هستند، مانند تیراندازی به یک کنیسه در تورنتو در تاریخ ۲ مارس.

منبع: گاردین

برچسب ها: کنسولگری آمریکا ، تورنتو کانادا
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