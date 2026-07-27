باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که کاخ سفید همچنان بر این موضع تأکید میکند که «همه گزینهها روی میز است» و دونالد ترامپ راهحل دیپلماتیک را ترجیح میدهد، گزارشها و اظهارات منتشرشده در رسانههای آمریکایی از نگرانی نسبت به کاهش ذخایر مهمات دفاعی، هزینه بالای رهگیری موشکها و فرسایش توان پشتیبانی نظامی آمریکا خبر میدهد. برخی تحلیلگران معتقدند این وضعیت، محدودیتهای راهبردی واشنگتن را بیش از گذشته آشکار کرده است.
همزمان، شماری از مقامها و کارشناسان آمریکایی هشدار دادهاند که هرگونه درگیری گسترده با ایران میتواند پیامدهای سنگینی برای آمریکا و اقتصاد جهانی داشته باشد؛ از فشار بر پایگاههای نظامی در منطقه گرفته تا تأثیر احتمالی بر امنیت انرژی و تنگه هرمز. از نگاه این تحلیلها، مجموعه این عوامل به یکی از مهمترین پاشنهآشیلهای آمریکا در هر رویارویی احتمالی با ایران تبدیل شده است.