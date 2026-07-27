باشگاه خبرنگاران جوان - شالیزارهای گیلان در پی سال آبی مناسب و تقویت مکانیزاسیون کشاورزی، نویدبخش افزایش بهره وری در تولید برنج در این استان هستند.
اجرای برنامههای به زراعی، استفاده از ظرفیت ماشینآلات کشاورزی و حمایت از بهرهبرداران، زمینهساز افزایش بهرهوری شده و پیشبینی میشود تولید برنج گیلان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یابد. این اقدامات، گامی مؤثر در مسیر توسعه و پیشرفت این استان و برای حمایت از کشاورزان، کاهش سختی کار و تقویت جایگاه گیلان به عنوان قطب تولید برنج کشور است.
استان گیلان بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی و با کیفیت برنج در کشور به شمار میآید که با ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری رتبه نخست کشور را از لحاظ سطح زیرکشت و همچنین رتبه دوم تولید برنج را به خود اختصاص داده است.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان