نماینده خبرگان رهبری: تجاوز آمریکا خللی در تردد زائران شلمچه ایجاد نکرد

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام و المسلمین سید ابوالحسن حسنزاده، دوشنبه در حاشیه بازدید از مرز شلمچه اظهار کرد: سیل جمعیتی پرشور و گسترده را در این مرز شاهد هستیم که حتی نسبت به سال گذشته نیز افزایش یافته و نشان میدهد مردم با وجود شرایط ویژه و حوادث اخیر، همچنان با عشق و اراده در مسیر زیارت اربعین حسینی گام برمیدارند.
وی افزود: با وجود تجاوز هوایی دشمن و شهادت برخی از عزیزان، بهگونهای که شماری از زائران نیز شاهد آثار این حملات بودند، کمترین خللی در عزم و اراده مردم برای حضور در این مسیر معنوی ایجاد نشده است.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: این حضور نشان میدهد زیارت اربعین صرفا یک حرکت احساسی و عاطفی نیست، بلکه حرکتی عمیق، آگاهانه و مبتنی بر معرفت است و مردم با شناخت و باور قلبی، مسیر اهلبیت(ع)، شهدا و آرمانهای الهی را دنبال میکنند.
حجتالاسلام والمسلمین حسنزاده با اشاره به جایگاه مرز شلمچه در فرهنگ مقاومت گفت: شلمچه مرز شهداست، سرزمینی که یادآور عملیاتهای بزرگ دوران دفاع مقدس بهویژه کربلای پنج است و امروز زائران از این مشهد شهدا و سرزمین ایثار و مقاومت، راهی نجف و کربلا میشوند تا یاد و نام شهدای دفاع مقدس، مقاومت و همه شهیدان راه حق را زنده نگه دارند.
وی ادامه داد: مردم با وجود برخی مشکلات اقتصادی، همچنان با شور و اشتیاق در این مسیر حضور پیدا میکنند و این مسئله بیانگر ایمان، صبر، استقامت و بصیرت ملت ایران است.
نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر آگاهی ملت ایران در برابر توطئههای دشمنان اظهار کرد: مردم، تجربه عزت، استقلال و آزادگی را به دست آوردهاند و اجازه نخواهند داد دشمنان همان روشهایی را که در برخی کشورهای دیگر به کار بردهاند، در ایران اسلامی اجرا کنند.
حجتالاسلام والمسلمین حسنزاده گفت: ملت ایران، با آگاهی و بصیرت تشخیص میدهند چگونه در صحنه حضور داشته باشند و در برابر دشمن، وحدت، انسجام و یکپارچگی خود را حفظ کنند.
وی افزود: دشمن ممکن است از برخی فرصتها برای تجدید قوا استفاده کند اما آمادگی، هوشیاری، وحدت مردم، رهبری ارزشمند و تلاش مسئولان در خدمت به مردم، زمینهساز عبور از مشکلات و دستیابی به پیروزی خواهد بود.
منبع: ایرنا