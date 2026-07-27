نماینده خبرگان رهبری: تجاوز آمریکا خللی در تردد زائران شلمچه ایجاد نکرد

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تجاوز هوایی آمریکای جنایتکار به گذرگاه مرزی شلمچه در روزهای گذشته، گفت: با وجود این اقدام، تردد زائران اربعین از این مرز نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن حسن‌زاده، دوشنبه در حاشیه بازدید از مرز شلمچه  اظهار کرد: سیل جمعیتی پرشور و گسترده را در این مرز شاهد هستیم که حتی نسبت به سال گذشته نیز افزایش یافته و نشان می‌دهد مردم با وجود شرایط ویژه و حوادث اخیر، همچنان با عشق و اراده در مسیر زیارت اربعین حسینی گام برمی‌دارند.

وی افزود: با وجود تجاوز هوایی دشمن و شهادت برخی از عزیزان، به‌گونه‌ای که شماری از زائران نیز شاهد آثار این حملات بودند، کمترین خللی در عزم و اراده مردم برای حضور در این مسیر معنوی ایجاد نشده است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: این حضور نشان می‌دهد زیارت اربعین صرفا یک حرکت احساسی و عاطفی نیست، بلکه حرکتی عمیق، آگاهانه و مبتنی بر معرفت است و مردم با شناخت و باور قلبی، مسیر اهل‌بیت(ع)، شهدا و آرمان‌های الهی را دنبال می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌زاده با اشاره به جایگاه مرز شلمچه در فرهنگ مقاومت گفت: شلمچه مرز شهداست، سرزمینی که یادآور عملیات‌های بزرگ دوران دفاع مقدس به‌ویژه کربلای پنج است و امروز زائران از این مشهد شهدا و سرزمین ایثار و مقاومت، راهی نجف و کربلا می‌شوند تا یاد و نام شهدای دفاع مقدس، مقاومت و همه شهیدان راه حق را زنده نگه دارند.

وی ادامه داد: مردم با وجود برخی مشکلات اقتصادی، همچنان با شور و اشتیاق در این مسیر حضور پیدا می‌کنند و این مسئله بیانگر ایمان، صبر، استقامت و بصیرت ملت ایران است.

نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر آگاهی ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان اظهار کرد: مردم، تجربه عزت، استقلال و آزادگی را به دست آورده‌اند و اجازه نخواهند داد دشمنان همان روش‌هایی را که در برخی کشورهای دیگر به کار برده‌اند، در ایران اسلامی اجرا کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌زاده گفت: ملت ایران، با آگاهی و بصیرت تشخیص می‌دهند چگونه در صحنه حضور داشته باشند و در برابر دشمن، وحدت، انسجام و یکپارچگی خود را حفظ کنند.

وی افزود: دشمن ممکن است از برخی فرصت‌ها برای تجدید قوا استفاده کند اما آمادگی، هوشیاری، وحدت مردم، رهبری ارزشمند و تلاش مسئولان در خدمت به مردم، زمینه‌ساز عبور از مشکلات و دستیابی به پیروزی خواهد بود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مرزشلمچه ، زائران اربعین
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