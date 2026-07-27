باشگاه خبرنگاران جوان؛ دلآرا ودودی - رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی، اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت» را نخستین گام در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی سینمای ایران دانست و گفت: این روند باید در تمام زنجیره سینما، از تولید و پخش تا اکران و حوزه بینالملل، ادامه پیدا کند.
وی افزود: همکاران ما در بنیاد سینمایی فارابی، انجمن سینمای جوانان ایران و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تلاشهای گستردهای برای ایجاد شفافیت در فرآیندهای حمایتی انجام دادهاند تا حمایتها بر پایه ضوابط روشن و در قالب فرآیندی شفاف انجام شود.
رئیس سازمان سینمایی با اشاره به اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت» گفت: امروز در حوزه اکران شاهد اجرای این طرح بودیم و امیدواریم در حوزه بینالملل نیز اتفاقات مثبتی رقم بخورد تا زنجیره کامل اقتصادی و صنعتی سینمای ایران شکل بگیرد.
فریدزاده درباره برنامه سازمان سینمایی برای شفافسازی هزینههای تولید آثار سینمایی نیز گفت: گامی که امروز در حوزه «تسهیم از مبدأ» برداشته شد، قابلیت تعمیم به حوزه هزینههای تولید را نیز دارد.
وی ادامه داد: امیدواریم با همکاری خانه سینما و صنوف مختلف، اقدامهای مثبتی که در این زمینه آغاز شده است، به مرحله اجرا برسد و شفافسازی هزینههای تولید نیز عملیاتی شود.
آیین رونمایی از طرح «تسهیم فروش بلیت از مبدأ» عصر دوشنبه ۵ مرداد در موزه سینما و با حضور رئیس سازمان سینمایی، تهیهکنندگان، پخشکنندگان، سینماداران و جمعی از فعالان حوزه اکران برگزار شد. این طرح با هدف شفافسازی فرآیندهای مالی و توزیع عادلانه درآمدهای حاصل از فروش بلیت وارد مرحله اجرا شده است.