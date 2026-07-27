چپاول نفت ایران؛ بهای وابستگی پهلوی به آمریکا چه بود؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - بهای وابستگی پهلوی به آمریکا، از نگاه بسیاری از روایت‌های تاریخی، تنها به پایان حکومت او محدود نشد؛ بلکه با خروج از ایران، سال‌ها آوارگی و در نهایت خاکسپاری در مصر به پایان رسید. در دوران حکومت پهلوی، نفت ایران به یکی از مهم‌ترین پایه‌های تأمین منافع غرب تبدیل شد و درآمد‌های حاصل از آن، هم‌زمان با گسترش همکاری‌های سیاسی و نظامی با واشنگتن، نقش مهمی در مناسبات دو کشور ایفا کرد.

پس از انقلاب اسلامی، این معادله دگرگون شد و موقعیت راهبردی ایران، به‌ویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز، به یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر معادلات منطقه‌ای و امنیت انرژی جهان تبدیل شد. از آن زمان تاکنون، رقابت تهران و واشنگتن بر سر نفوذ، امنیت و انرژی، همچنان یکی از مهم‌ترین محور‌های تحولات خاورمیانه به شمار می‌رود.