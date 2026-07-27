آتش‌سوزی ظهر امروز در هتل پارسیان استقلال تهران، بار دیگر زنگ خطر بی‌توجهی برخی مدیران ساختمان‌های ناایمن به اخطار‌های مکرر سازمان آتش‌نشانی را به صدا درآورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - ساعت ۱۲:۱۹ ظهر امروز وقوع آتش‌سوزی در انبار ضایعات واقع در ضلع جنوبی هتل پارسیان استقلال به سازمان آتش‌نشانی تهران اعلام شد. با توجه به وسعت حریق و احتمال سرایت آتش به بخش‌های دیگر ساختمان، چندین ایستگاه آتش‌نشانی به همراه نردبان‌های هیدرولیکی، خودرو‌های پشتیبانی، تانکر آب و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند. همزمان اورژانس استان تهران نیز ۷ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، یک موتورلانس و خودرو‌های فرماندهی را برای امدادرسانی به محل اعزام کرد.

عملیات گسترده آتش‌نشانان مانع از سرایت آتش به بخش‌های اصلی هتل شد و محبوس‌شدگان نیز از ساختمان خارج شدند، اما این حادثه بدون مصدوم نبود. بر اساس آخرین اعلام اورژانس، هفت نفر دچار مصدومیت، عمدتاً ناشی از دودگرفتگی شدند که سه نفر برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند و حال عمومی مصدومان مساعد اعلام شده است.

اما آنچه بیش از خود حادثه نگران‌کننده است، سابقه هشدار‌های ایمنی درباره این ساختمان است.

قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان این مجموعه گفت: هتل استقلال تاکنون هفت بار اخطار گرفته و متأسفانه هیچ توجهی به این اخطار‌ها نشده و اهمیتی نداده‌اند.

وی با اشاره به خطرات موجود در ساختمان افزود: نمای کامپوزیت ساختمان نیز یکی از نگرانی‌های جدی بود؛ اگر آتش به این نما سرایت می‌کرد، یک فاجعه رخ می‌داد.

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این اظهارات بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که چرا برخی مدیران ساختمان‌های بزرگ و پرتردد، با وجود دریافت اخطار‌های رسمی آتش‌نشانی، نسبت به رفع نواقص ایمنی اقدام نمی‌کنند و اجرای الزامات ایمنی را تا وقوع حادثه به تعویق می‌اندازند.

کارشناسان حوزه ایمنی معتقدند تجربه‌های تلخی مانند پلاسکو نشان داده است که نادیده گرفتن هشدار‌های ناایمنی، می‌تواند خسارت‌هایی جبران‌ناپذیر به دنبال داشته باشد. به اعتقاد آنان، صدور اخطار به تنهایی کافی نیست و باید ضمانت‌های اجرایی مؤثرتری برای الزام مالکان و مدیران ساختمان‌های پرخطر به رفع نواقص وجود داشته باشد.

تهران همچنان دارای صد‌ها ساختمان با ریسک ایمنی بالا است؛ ساختمان‌هایی که به دلایل مختلف از جمله نقص در سامانه‌های اطفای حریق، نبود مسیر‌های استاندارد خروج اضطراری، فرسودگی تأسیسات یا استفاده از مصالح پرخطر، بار‌ها اخطار دریافت کرده‌اند، اما روند ایمن‌سازی آنها همچنان کند است.

حریق امروز هتل استقلال اگرچه با واکنش سریع آتش‌نشانان مهار شد و به فاجعه تبدیل نشد، اما یک هشدار جدی برای همه مدیران ساختمان‌های ناایمن پایتخت است؛ هشداری که نشان می‌دهد فاصله میان یک اخطار نادیده گرفته‌شده و یک حادثه بزرگ، گاهی تنها چند دقیقه است. اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، در کنار صدور اخطار، از همه ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با ساختمان‌هایی که نسبت به ایمن‌سازی بی‌تفاوت هستند استفاده کنند تا پیش از وقوع حادثه‌ای مشابه، جان شهروندان از خطر مصون بماند.

برچسب ها: آتش سوزی ، ساختمان ناایمن
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