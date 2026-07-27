وزارت خزانه‌داری آمریکا ۸۴ فرد و شرکت را در ادامه بازبینی، از فهرست تحریم‌های خود حذف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه ۸۴ شرکت و فرد دیگر را از فهرست تحریم‌های بیش از ۱۷،۰۰۰ نفری خود حذف کرد، به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای ساده‌سازی برنامه‌های تحریم و تسهیل شناسایی جدی‌ترین طرح‌های تأمین مالی تروریسم توسط بانک‌ها.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در ماه مه بازبینی عمده‌ای را در برنامه‌ها و فهرست‌های تحریم خود برای حذف موارد منسوخ و کاهش بار انطباق بر مؤسسات مالی آغاز کرد و بعداً حذف ۷۶ هدف منسوخ را اعلام کرد.

یک مقام وزارت خزانه‌داری با اشاره به اینکه در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳،۰۰۰ نام ثبت شده است، در حالی که در سال ۲۰۱۷ تنها ۸۸۰ نام ثبت شده بود، گفت: هدف «اطمینان از کارآمدی، دقت و تمرکز تحریم‌های وزارت خزانه‌داری و حذف موارد اضافی باقی‌مانده از دولت‌های قبلی است. تحریم‌ها به عنوان یک ابزار دائمی در نظر گرفته نشده‌اند.»

بسنت همچنین بار‌ها بر تمایل دولت ترامپ برای اعمال تحریم علیه دو شرکت بزرگ نفت روسیه – روسنفت و لوک اویل – تأکید کرده است، اقدامی که دولت بایدن از ترس افزایش بیشتر قیمت نفت پس از حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ از آن خودداری کرد.

دومین مرحله حذف از فهرست اتباع و افراد مسدودشده ویژه (SDN) وزارت خزانه‌داری در روز دوشنبه شامل ۳۶ فرد فوت‌شده و ثبت‌های مرتبط؛ ۳۳ نهاد مرتبط با عراق که اولین بار در سال ۱۹۹۱ یا ۱۹۹۲ ثبت شدند؛ هفت ثبت منسوخ یا قدیمی مرتبط با مواد مخدر مربوط به کلمبیا؛ و هشت سرکرده مواد مخدر منهدم شده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) ثبت‌ ۲۲ فرد و نهاد را برای افزودن یا شفاف‌سازی شناسه‌های کلیدی گمشده به‌روز کرد.

وزارت خزانه‌داری گفت که هر حذف پس از بررسی توسط سایر نهاد‌ها برای اطمینان از عدم آسیب به سیاست خارجی یا منافع امنیت ملی آمریکا انجام شده است و خاطرنشان کرد که در صورت لزوم، اسامی می‌توانند بازگردانده شوند.

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت ترامپ ، تحریم‌های آمریکا
خبرهای مرتبط
ارسال ۸۱۴ تُن کمک به کوبا از طرف مکزیک
در سایه افزایش فشار بر کاراکاس پس از محاصره دریایی آمریکا
ناوگان تانکرهای نفتی تحریم شده از ونزوئلا خارج می شوند
دلار‌های خونین؛ پاداش ترامپ به جنایت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ: مذاکرات خوب پیش می‌رود/ از پوتین می‌پرسم آیا ماهواره‌های روسیه به ایران کمک می‌کنند؟
انصارالله: چندین هدف نفتی از شرق عربستان را با پهپاد هدف قرار دادیم
۷۶ درصد آمریکایی‌ها جنگ با ایران را سخت‌تر از انتظار ترامپ می‌دانند
فایننشال تایمز: اتحادیه اروپا ممکن است سازوکار فعلی تحریم‌ها علیه روسیه را کنار بگذارد
آتش‌سوزی مهیب در شهرک صهیونیستی سدروت
حملات آمریکا برای مهار قاچاق کوکائین شکست خورد
داسیلوا خطاب به ترامپ: تعرفه‌های اعمال شده بر ما اشتباه استراتژیک است
پبدا شدن جسد یک سرباز زن اسرائیلی در یک پایگاه نظامی
نشست اضطراری مکرون برای مقابله با آتش‌سوزی‌های گسترده فرانسه
ریاض: پهپاد وارد شده از عراق را رهگیری و منهدم کردیم
آخرین اخبار
زاخارووا: غرب، اوکراین را از روی کره زمین محو می‌کند
نخست‌وزیر عراق دستور تحقیق درباره ادعای حمله از خاک عراق به عربستان را صادر کرد
آمریکا ۸۴ فرد و نهاد را از فهرست تحریم‌های خود حذف کرد
تیراندازی در نزدیکی کنسولگری آمریکا در تورنتو
ادعای ترامپ: مذاکرات خوب پیش می‌رود/ از پوتین می‌پرسم آیا ماهواره‌های روسیه به ایران کمک می‌کنند؟
مارین ترافیک: تردد در باب‌المندب از هرمز پیشی گرفت
چاد خروج خود از دیوان کیفری بین‌المللی را اعلام کرد
رومانی یک دیپلمات روسی را اخراج کرد
رایزنی وزیر خارجه عمان با همتایان منطقه‌ای درباره کاهش تنش در هرمز
ادعای ترامپ در آستانه دیدار با نتانیاهو: با ایران مذاکرات عمیق داریم، اما آماده جنگ هستیم
بحرین در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای یک رزمایش نظامی مشترک برگزار می‌کند
انصارالله: چندین هدف نفتی از شرق عربستان را با پهپاد هدف قرار دادیم
آلمان مجوز‌های صادرات تسلیحات به اسرائیل را افزایش داد
ریاض: پهپاد وارد شده از عراق را رهگیری و منهدم کردیم
پوتین: تحریم‌های غرب «بی‌سابقه و بی‌اثر» بود/ روسیه شکست‌ناپذیر است
۷۶ درصد آمریکایی‌ها جنگ با ایران را سخت‌تر از انتظار ترامپ می‌دانند
آتش‌سوزی مهیب در شهرک صهیونیستی سدروت
حملات آمریکا برای مهار قاچاق کوکائین شکست خورد
داسیلوا خطاب به ترامپ: تعرفه‌های اعمال شده بر ما اشتباه استراتژیک است
نشست اضطراری مکرون برای مقابله با آتش‌سوزی‌های گسترده فرانسه
پبدا شدن جسد یک سرباز زن اسرائیلی در یک پایگاه نظامی
فایننشال تایمز: اتحادیه اروپا ممکن است سازوکار فعلی تحریم‌ها علیه روسیه را کنار بگذارد
یورش گسترده نیرو‌های اشغالگر به کرانه باختری و قدس
مقام انصارالله: محاصره یمن به ضرر عربستان سعودی تمام خواهد شد
گفت‌وگوی تلفنی پادشاه بحرین و رئیس رژیم اسرائیل
منابع عبری: آمریکا خواستار خروج نیرو‌های صهیونیست از غزه، لبنان و سوریه شده است
نگرانی کاخ سفید از افشای کاهش ذخایر موشکی آمریکا
حملات نیرو‌های صهیونیستی به منازل مسکونی در جنوب سوریه
۷۶ درصد آمریکایی‌ها عملکرد واشنگتن در جنگ با ایران را ناموفق دانستند
رویترز: عبور کشتی‌ها از باب المندب به پایین‌ترین سطح در ماه‌های اخیر رسیده است