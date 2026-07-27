باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خزانهداری آمریکا روز دوشنبه ۸۴ شرکت و فرد دیگر را از فهرست تحریمهای بیش از ۱۷،۰۰۰ نفری خود حذف کرد، به عنوان بخشی از تلاش گستردهتر برای سادهسازی برنامههای تحریم و تسهیل شناسایی جدیترین طرحهای تأمین مالی تروریسم توسط بانکها.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در ماه مه بازبینی عمدهای را در برنامهها و فهرستهای تحریم خود برای حذف موارد منسوخ و کاهش بار انطباق بر مؤسسات مالی آغاز کرد و بعداً حذف ۷۶ هدف منسوخ را اعلام کرد.
یک مقام وزارت خزانهداری با اشاره به اینکه در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳،۰۰۰ نام ثبت شده است، در حالی که در سال ۲۰۱۷ تنها ۸۸۰ نام ثبت شده بود، گفت: هدف «اطمینان از کارآمدی، دقت و تمرکز تحریمهای وزارت خزانهداری و حذف موارد اضافی باقیمانده از دولتهای قبلی است. تحریمها به عنوان یک ابزار دائمی در نظر گرفته نشدهاند.»
بسنت همچنین بارها بر تمایل دولت ترامپ برای اعمال تحریم علیه دو شرکت بزرگ نفت روسیه – روسنفت و لوک اویل – تأکید کرده است، اقدامی که دولت بایدن از ترس افزایش بیشتر قیمت نفت پس از حمله تمامعیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ از آن خودداری کرد.
دومین مرحله حذف از فهرست اتباع و افراد مسدودشده ویژه (SDN) وزارت خزانهداری در روز دوشنبه شامل ۳۶ فرد فوتشده و ثبتهای مرتبط؛ ۳۳ نهاد مرتبط با عراق که اولین بار در سال ۱۹۹۱ یا ۱۹۹۲ ثبت شدند؛ هفت ثبت منسوخ یا قدیمی مرتبط با مواد مخدر مربوط به کلمبیا؛ و هشت سرکرده مواد مخدر منهدم شده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC) ثبت ۲۲ فرد و نهاد را برای افزودن یا شفافسازی شناسههای کلیدی گمشده بهروز کرد.
وزارت خزانهداری گفت که هر حذف پس از بررسی توسط سایر نهادها برای اطمینان از عدم آسیب به سیاست خارجی یا منافع امنیت ملی آمریکا انجام شده است و خاطرنشان کرد که در صورت لزوم، اسامی میتوانند بازگردانده شوند.
منبع: رویترز