باشگاه خبرنگاران جوان - هادی عیدی پور اظهار کرد: این آتشسوزی در محدوده دروازه کازرون، جنب پل هوایی رخ داد که در جریان آن یک منزل متروکه که بهعنوان انبار مورد استفاده قرار میگرفت و ۲ منزل مسکونی دچار حریق شدند.
وی افزود: در مجموع هفت نفر در ۲ منزل مسکونی سکونت داشتند که با حضور سریع نیروهای آتشنشانی، همه ساکنان بدون هیچگونه آسیبدیدگی از این منازل خارج و به محل امن منتقل شدند.
عیدیپور ادامه داد: برای مهار این آتشسوزی، آتشنشانان پنج ایستگاه آتشنشانی با ۶ دستگاه خودروی تخصصی اطفای حریق و تجهیزات کامل عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: آتش اکنون بهطور کامل مهار شده و نیروهای عملیاتی در حال انجام عملیات لکهگیری و ایمنسازی محل هستند.
وی بیان کرد: علت وقوع این حادثه و میزان خسارت وارده، پس از بررسیهای کارشناسی اعلام خواهد شد.
منبع: آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز