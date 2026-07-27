رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از مهار آتش‌سوزی سه منزل مسکونی در محدوده دروازه کازرون این شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی عیدی‌ پور اظهار کرد: این آتش‌سوزی در محدوده دروازه کازرون، جنب پل هوایی رخ داد که در جریان آن یک منزل متروکه که به‌عنوان انبار مورد استفاده قرار می‌گرفت و ۲ منزل مسکونی دچار حریق شدند.

وی افزود: در مجموع هفت نفر در ۲ منزل مسکونی سکونت داشتند که با حضور سریع نیروهای آتش‌نشانی، همه ساکنان بدون هیچ‌گونه آسیب‌دیدگی از این منازل خارج و به محل امن منتقل شدند.

عیدی‌پور ادامه داد: برای مهار این آتش‌سوزی، آتش‌نشانان پنج ایستگاه آتش‌نشانی با ۶ دستگاه خودروی تخصصی اطفای حریق و تجهیزات کامل عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: آتش اکنون به‌طور کامل مهار شده و نیروهای عملیاتی در حال انجام عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل هستند.

وی بیان کرد: علت وقوع این حادثه و میزان خسارت وارده، پس از بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

منبع: آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز

برچسب ها: آتش سوزی ، مهار آتش
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