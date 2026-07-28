رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: تاکنون ۹۹ درصد نوآموزان سنجش شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - سالار قاسمی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به آخرین آمار اجرای طرح ملی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان، گفت: تا این لحظه، روند سنجش برای ۹۹ درصد از مشمولین به انجام رسیده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور افزود: یک درصد باقی‌مانده که تاکنون موفق به حضور در پایگاه‌های سنجش نشده‌اند، همچنان فرصت دارند تا با مراجعه به پایگاه‌های فعال، نسبت به تکمیل فرایند سنجش خود اقدام کنند.

قاسمی با تأکید بر اینکه تمامی دانش‌آموزان در حال ورود به کلاس اول از جمله اتباع خارجی در این طرح ملی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: با توجه به ضرورت پوشش حداکثری و برای اطمینان از اینکه هیچ نوآموزی از چرخه نظام آموزشی بازنماند، احتمال تمدید بازه زمانی طرح سنجش در دست بررسی است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اظهار کرد: هدف اصلی این سازمان، شناسایی دقیق و زودهنگام نیازهای آموزشی دانش‌آموزان برای ارتقای کیفیت یادگیری و بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های آموزشی برای تمامی کودکان در اقصی نقاط کشور است.

برچسب ها: سنجش دانش آموزان کلاس اولی ، نوآموزان
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