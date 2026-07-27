باشگاه خبرنگاران جوان - حضور دونالد ترامپ در مراسم پایانی جام جهانی ۲۰۲۶ و تلاش او برای قرار گرفتن در مرکز توجه، با واکنشهای گسترده رسانهای و فضای مجازی همراه شده بود. همزمان، برخی تصمیمهای دولت آمریکا درباره صدور روادید برای تعدادی از اعضای تیمها و عوامل مسابقات نیز انتقادهایی را نسبت به نحوه میزبانی این کشور از رقابتها برانگیخت و حتی شماری از تحلیلگران آمریکایی این اقدامات را مغایر با روح برگزاری جام جهانی دانستند.
در سوی دیگر، حذف تیم ملی آمریکا از رقابتها و حضور ایران در جام جهانی، برخلاف برخی گمانهزنیها، از دیگر موضوعاتی بود که مورد توجه رسانهها قرار گرفت. مجموعه این اتفاقات باعث شد جام جهانی ۲۰۲۶، بهجای آنکه به سکویی برای نمایش دستاوردهای دولت آمریکا تبدیل شود، با حاشیههای سیاسی و انتقادهایی همراه شود که بر فضای این رویداد سایه انداخت.