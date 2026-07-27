معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: توسعه شهرک صنعتی بیجار، تسریع در تکمیل مجتمع گلخانه‌ای قبا سرخ، ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و رفع موانع تولید از مهمترین محورهای مورد بررسی در نشست قرارگاه اقتصادی استان در این شهرستان است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ ارسلان ازهاری در این نشست با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام‌شده از واحدهای تولیدی و صنعتی بیجار اظهار کرد: هدف از این بازدیدها، شناسایی مشکلات و موانع موجود و اتخاذ تصمیم‌های لازم برای تسریع در روند اجرای طرح‌های اقتصادی و تولیدی شهرستان بود.

وی مجتمع گلخانه‌ای قبا سرخ را یکی از پروژه‌های مهم بیجار عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه سرمایه‌گذار این مجموعه از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده است، انتظار می‌رود در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تعهدات خود عمل کرده و عملیات کشت و راه‌اندازی این مجتمع را آغاز کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین توسعه شهرک صنعتی بیجار را از برنامه‌های اولویت‌دار استان دانست و گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی موظف شده مطالعات لازم برای اجرای طرح توسعه این شهرک را با توجه به ظرفیت اراضی اطراف آن انجام دهد.

ازهاری با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های ارتباطی شهرک صنعتی بیجار اظهار داشت: عملیات اجرایی شبکه فیبر نوری این شهرک انجام شده و پیش‌بینی می‌شود این زیرساخت حداکثر تا یک ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی در ادامه به بررسی مسائل بخش کشاورزی شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: در این نشست تصمیم‌های لازم برای رفع بخشی از مشکلات این حوزه اتخاذ شد که اجرای آن‌ها می‌تواند زمینه بهبود فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان بیجار را فراهم کند.

برچسب ها: اقتصاد ، توسعه ، کردستان ، بیجار
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