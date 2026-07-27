باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام محمدرضا نصوری معاون فرهنگی بنیاد مهدی موعود (عج) در سومین گردهمایی شورای برنامه‌ریزی مهدویت منطقه ۳ کشور به میزبانی شیراز، ضمن قدردانی از فعالیت‌های شاخص دفتر فارس، اظهار کرد: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) بر پایه راهبرد‌های ترویج، نیروسازی و تعمیق فرهنگ مهدویت فعالیت می‌کند که در این راستا تاکنون نزدیک به ۳۰۰ دوره تربیت مربی و مدرس برگزار شده است.

او با اشاره به برگزاری موفقیت‌آمیز دوره‌های آموزشی مهدویت در مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، افزود: یکی از راهبرد‌های اصلی ما، پیراستن فرهنگ مهدویت از بدعت‌ها، خرافات و شبهات است که این مهم با جدیت و بر اساس ظرفیت‌های بومی هر استان دنبال می‌شود.

معاون فرهنگی بنیاد مهدی موعود (عج) با تأکید بر لزوم عدالت‌محوری در ارزیابی عملکرد استان‌ها، تصریح کرد: ارزیابی‌ها بر اساس ظرفیت‌ها و حجم برنامه‌های هر استان صورت می‌گیرد و لازم است معاونین استانی با آسیب‌شناسی دقیق فعالیت‌های گذشته، برای ارتقای کیفی برنامه‌های سال آینده گام بردارند.

حجت‌الاسلام نصوری در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین پرداخت و گفت: سایت بنیاد با امکانات و دسترسی‌های جدید به‌روزرسانی شده و اپلیکیشن «نماز من» نیز با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است. همچنین در بخش بین‌الملل با فعالیت در ۱۷ زبان، نیازمند شناسایی ظرفیت‌های نخبگانی و طلاب خارجی در استان‌ها هستیم تا شبهات مهدویت در سطح بین‌الملل پاسخ داده شود.

او با بیان اینکه باید تولیدات فاخر مهدوی بیش از پیش در معرض دید عموم قرار گیرد، خاطرنشان کرد: تشکیل گروه نخبگان برای حمایت از مؤلفین خوش‌قلم و شناسایی فعالان محلی برای فعالیت در «خیمه منتظران» از جمله اولویت‌های پیش رو است.

معاون فرهنگی بنیاد مهدویت کشور در پایان با اشاره به درخشش نشریه «منجی» استان فارس در سطح کشور، گفت: دشمن در موضوع مهدویت با جدیت وارد میدان شده و ما نیز باید با نگاه تمدن‌ساز و آمادگی برای ظهور، ضمن مشارکت فعال در اجلاس «انقلاب اسلامی و مهدویت»، نگاهی آسیب‌شناسانه به تمامی برنامه‌ها داشته باشیم تا ان‌شاءالله پیوست مهدوی در تمامی رویداد‌ها نهادینه شود.

ایجاد ۲۴۰ دفتر شهرستانی بنیاد مهدویت در سراسر کشور

حسن کاشی معاون امور استان‌های بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) از ایجاد بیش از ۲۴۰ دفتر شهرستانی این بنیاد خبر داد و گفت: با هدف عملیاتی‌سازی فعالیت‌های مهدوی، تخصیص سهم فعالیت‌های آموزشی و پشتیبانی مالی، متناسب با ارزیابی عملکرد و ظرفیت هر شهرستان انجام خواهد شد.

او با بیان اینکه شیراز در ایجاد و توسعه دفاتر شهرستانی پیشتاز بوده است، افزود: سال گذشته برای نخستین بار ۲۲۰ نفر از مسئولین شهرستانی بنیاد در مجمع یاران مهدی (عج) گرد هم آمدند تا با سیاست‌های کلان و راهبرد‌های بنیاد آشنا شوند.

معاون امور استان‌های بنیاد مهدویت کشور، میدان اصلی عملیات را شهرستان‌ها دانست و تصریح کرد: برای تقویت دفاتر شهرستانی، اقداماتی نظیر تدوین شرح وظایف مسئولین، ایجاد گروه‌های هم‌افزایی در فضای مجازی و برگزاری جلسات مستمر با مدیران شهرستانی انجام شده و در ۲۲ استان نیز مسئول امور شهرستان‌ها معرفی شده‌اند.

کاشی با تأکید بر لزوم رسمیت بخشیدن به دفاتر شهرستانی خاطرنشان کرد: قصد داریم در سال جاری، سهم فعالیت‌های آموزشی را متناسب با ظرفیت هر شهرستان اختصاص دهیم.

او با اشاره به اهمیت شاخص‌گذاری دقیق برای ارزیابی عملکردها، گفت: ارزیابی‌ها باید بر پایه علم و واقع‌بینانه باشد؛ لذا از استان‌ها درخواست داریم شاخص‌های بومی و پیشنهادی خود را جمع‌بندی و ارسال کنند.

این فعال فرهنگی و مذهبی افزود: معیار اصلی ما برای ارزیابی‌ها، برنامه‌های ابلاغی معاونت آموزشی است تا ضمن قرار گرفتن دفاتر در مسیر صحیح، با شناسایی و رفع نقاط ضعف، زمینه برای اقدامات تمهیدی و ترویجی گسترده‌تر فراهم شود.

حجت‌الاسلام محمدحسین حدائق قائم‌مقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان فارس با اشاره به برگزاری سومین گردهمایی شورای برنامه‌ریزی مهدویت منطقه ۳ کشور در شیراز، بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی استان‌ها برای تحقق جامعه مهدوی تأکید کرد.

او، اظهار داشت: این نشست با هدف هم‌افزایی برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مهدوی و با حضور نمایندگان استان‌های بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و مدیران ارشد بنیاد مهدویت کشور تشکیل شد.

حدائق با بیان اینکه منطقه بندی کشور برای فعالیت‌های مهدوی، فرصتی بی‌نظیر برای تبادل تجربیات بومی است، افزود: در این گردهمایی، فعالیت‌های استان‌ها ارزیابی و اشتراک‌گذاری می‌شود تا ضمن شناسایی نیاز‌های آموزشی، از ظرفیت اساتید برجسته سایر استان‌ها برای ارتقای سطح کیفی آموزش‌ها بهره‌گیری شود.

قائم‌مقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان فارس، هدف نهایی این اجلاسیه یک‌روزه را ارتقای فرهنگ و آموزه‌های مهدوی در سطح جامعه و ترسیم چشم‌انداز جامعه مهدوی دانست و گفت: امیدواریم این نشست برکات مؤثری در راستای ترویج فرهنگ انتظار و پیروی از حضرت ولی‌عصر (عج) به همراه داشته باشد.

حدائق با تأکید بر لزوم تقویت ساختار‌های شهرستانی، تصریح کرد: مهم‌ترین گام در مسیر توسعه فعالیت‌های مهدوی، ایجاد هویت مستقل برای دفاتر شهرستان‌ها است تا با رسمیت بخشیدن به جایگاه آنان، امکان مدیریت مالی و تخصیص منابع جهت اجرای برنامه‌های فرهنگی فراهم شود.

منبع: بنیاد مهدویت فارس