نخست‌وزیر عراق، روز دوشنبه دستور آغاز تحقیقات درباره ادعای عربستان مبنی بر انجام حمله پهپادی از خاک عراق به تأسیسات نفتی این کشور را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - علی الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، دستور آغاز تحقیقات درباره ادعای عربستان مبنی بر انجام حمله پهپادی از خاک عراق به این کشور را صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح، اعلام کرده که نیرو‌های امنیتی موظف شده‌اند در خصوص بیانیه وزارت دفاع عربستان مبنی بر حمله پهپادی از خاک عراق، تحقیق کنند.

وی تأکید کرده است که دولت عراق بر پایبندی قانونی و ثابت خود به اصول حسن همجواری و عدم اجازه به استفاده از اراضی این کشور به عنوان گذرگاه یا نقطه آغاز هرگونه تعرض به کشور‌های دوست و برادر، پای می‌فشارد. النعمان اشاره کرده که در این راستا، اطلاعات بررسی و اقدامات قانونی علیه عاملان این اقدام انجام خواهد شد.

سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق تصریح کرده است که روابط با عربستان، روابطی برادرانه، مستحکم و عمیق مبتنی بر احترام متقابل، منافع مشترک و اصول حسن همجواری است و دولت عراق اجازه آسیب به این روابط را نخواهد داد و قاطعانه به تلاش برای حفظ امنیت عراق، تقویت حاکمیت آن و حفظ امنیت و ثبات محیط عربی و منطقه‌ای ادامه خواهد داد.

لازم به ذکر است که وزارت دفاع عربستان پیشتر ادعا کرده بود که تأسیسات نفتی این کشور هدف حمله پهپادی از عراق قرار گرفته است، در حالی که یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله یمن، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده که این گروه به تأسیسات نفتی عربستان حمله کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: نخست وزیر عراق ، حمله پهپادی
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