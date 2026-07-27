باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در یکصد و چهل و نهمین روز بعثت، مردم مؤمن و انقلابی شیراز با حضور پرشور خود در بلوار میرزای شیرازی، جلوه‌ای باشکوه از وحدت، ایمان و همبستگی را به نمایش گذاشتند.

حاضران همچنین با سر دادن شعار‌های انقلابی و حمل پلاکارد‌ها و دست‌نوشته‌هایی با مضامین میهن‌دوستی، مقاومت، استقلال و وحدت ملی، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از منافع و ارزش‌های کشور تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این برنامه، وحدت و همدلی ملی را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور دانسته و بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی در شرایط مختلف تأکید کردند.