مردم مؤمن و انقلابی شیراز در یکصد و چهل و نهمین روز بعثت، با حضوری پرشور جلوه‌ای از وحدت را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در یکصد و چهل و نهمین روز بعثت، مردم مؤمن و انقلابی شیراز با حضور پرشور خود در بلوار میرزای شیرازی، جلوه‌ای باشکوه از وحدت، ایمان و همبستگی را به نمایش گذاشتند.

حاضران همچنین با سر دادن شعار‌های انقلابی و حمل پلاکارد‌ها و دست‌نوشته‌هایی با مضامین میهن‌دوستی، مقاومت، استقلال و وحدت ملی، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از منافع و ارزش‌های کشور تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این برنامه، وحدت و همدلی ملی را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور دانسته و بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی در شرایط مختلف تأکید کردند.

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برچسب ها: همبستگی ، میرزای شیرازی ، بلوار ، فیلم
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