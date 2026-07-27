باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - در پی شهادت مظلومانه رهبر بزرگ مقاومت و جهان اسلام، مردم شریف، مبعوث شده و همیشه در صحنه شهرستان سلماس، با حضوری گسترده و پرشور در تجمعات شبانه، بار دیگر بیعت مجدد خود را با آرمانهای انقلاب اسلامی، امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به نمایش گذاشتند.
این حضور پرمعنا، جلوهای از وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و شهدای والامقام و نیز نشانهای از همبستگی و اتحاد مردم مؤمن و انقلابی منطقه در خونخواهی رهبر شهید ایران بود.
در این تجمعات، حاضران با سر دادن شعارهای حماسی و ضد استکباری، خشم و انزجار عمیق خود را از جنایات ددمنشانه استکبار جهانی اعلام کرده و خواستار خونخواهی سخت و پشیمانکننده رهبر شهید مقاومت شدند.