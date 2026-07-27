باشگاه خبرنگاران جوان - قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) با صدور بیانیهای با اشاره به اقدام آمریکا در تداوم شرارت و ناامنی در منطقه و به دنبال اجرای محاصره غیرقانونی دریایی ایران طی سه روز گذشته، تصریح کرد: هشدار میدهیم این اقدام آمریکا به منزله توسعه جنگ در منطقه تلقی میگردد.
متن بیانیه قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) به شرح زیر است:
«آمریکا در تداوم شرارت و ناامنی در منطقه و به دنبال اجرای محاصره غیرقانونی دریایی ایران، طی سه روز گذشته اقدام به تهدید شناورها و کشتیهای تجاری و نفتکش ایران در آبهای ساحلی و سرزمینی کشور ما نموده است.
هشدار میدهیم این اقدام آمریکا به منزله توسعه جنگ در منطقه تلقی میگردد و همانطور که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در میدان عمل ثابت نمودند، هرگونه تهدید و شرارت ارتش تروریست آن کشور را بی پاسخ نمیگذارند و با آن برخورد خواهند نمود.»