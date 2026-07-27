قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) تصریح کرد: نیرو‌های مسلح ایران در میدان عمل ثابت نمودند، هرگونه شرارت ارتش تروریست آمریکا را بی پاسخ نمی‌گذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) با صدور بیانیه‌ای با اشاره به اقدام آمریکا در تداوم شرارت و ناامنی در منطقه و به دنبال اجرای محاصره غیرقانونی دریایی ایران طی سه روز گذشته، تصریح کرد: هشدار می‌دهیم این اقدام آمریکا به منزله توسعه جنگ در منطقه تلقی می‌گردد. 

 متن بیانیه قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) به شرح زیر است:

«آمریکا در تداوم شرارت و ناامنی در منطقه و به دنبال اجرای محاصره غیرقانونی دریایی ایران، طی سه روز گذشته اقدام به تهدید شناورها و کشتی‌های تجاری و نفتکش ایران در آب‌های ساحلی و سرزمینی کشور ما نموده است.

هشدار می‌دهیم این اقدام آمریکا به منزله توسعه جنگ در منطقه تلقی می‌گردد و همان‌طور که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در میدان عمل ثابت نمودند، هرگونه تهدید و شرارت ارتش تروریست آن کشور را بی پاسخ نمی‌گذارند و با آن برخورد خواهند نمود.»

برچسب ها: قرارگاه خاتم الانبیاء ، جنگ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۴ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا حق حضور و دخالت در منطقه مارا ندارد... تکلیفش را بازدن کشتی ها وناوهای جنگی اش ، معلوم کنید . تا گورش را گم کند .
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۳ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
دشمن روی رسانه حساب ویژه باز کرده بود، البته هنوز هم باز کرده
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۵ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
ناوهای آمریکا را نابود کنید
۴
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
باید آمریکا از روی زمین محو شود
۱۲
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۸ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
دست دست نکنید!!!
البته بستن تنگه هرمز بیش از 99% اقدامات است .
۸
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
آفرین. به دشمن رحم نکنید حتی ثانیه ای
۹
۳۲
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قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص): اقدام به محاصره به منزله توسعه جنگ است
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