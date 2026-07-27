معاون حقوقی وزارت خارجه با اعلام ثبت بیش از ۱۲۰ سند در شورای امنیت درباره نقش برخی کشورهای خلیج فارس در حمله اخیر به ایران گفت که در این اسناد دقیقاً مشخص شده چه موشکی، در چه ساعتی و از قلمرو کدام کشور شلیک شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی گفت: بیش از ۱۲۰ سند درباره نقش برخی کشور‌های حوزه خلیج فارس در تجاوز اخیر تهیه و در شورای امنیت ثبت شده است.

معاون حقوقی وزارت خارجه افزود: طبق تاکید رهبر انقلاب حتی اگر پیگیری یک پروندۀ مرتبط با جنایات آمریکا ۱۰ تا ۱۵ سال زمان ببرد، نباید روند رسیدگی متوقف شود.

او ادامه داد: تاکنون صد‌ها سند از جنایت‌های جنگی تهیه و بیش از ۱۴۰۰ صفحه گزارش و مستند حقوقی برای ثبت در مجامع بین‌المللی آماده شده است.

وی افزود: بیش از ۱۲۰ سند دربارۀ نقش برخی کشور‌های حوزۀ خلیج فارس در تجاوز اخیر تهیه و در شورای امنیت ثبت شده و در این اسناد، زمان، محل و مبدأ حملات به‌طور دقیق مستند شده است.

غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: پیشنهاد کردیم برای رسیدگی به پرونده‌های جنایت‌های جنگی آمریکا دادگاه ویژه تشکیل شود. رسیدگی به ده‌ها هزار پرونده نیازمند سازوکار ویژۀ قضایی است. ایران پیگیری حقوقی جنایات آمریکا را در سه مسیر دنبال می‌کند: محاکم داخلی، محاکم خارجی بر پایۀ اصل صلاحیت جهانی و طرح دعوا در مراجع بین‌المللی.

وی عنوان کرد: با استناد به کنوانسیون شیکاگو، روند حقوقی لازم برای استفاده از ظرفیت دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آمریکا را آغاز کرده‌ایم.

برچسب ها: کاظم غریب آبادی ، آمریکا
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