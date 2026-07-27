باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی شامگاه دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: برای اولین بار است که آموزش و پرورش مساله اول کشور شده و این را قوه مقننه، مجریه و قضاییه در عمل نشان دادند و به ویژه شخص رییس جمهور که بیش از ۷۰ جلسه در این زمینه برگزار کرده و دستاوردهای زیادی داشته است.
وی افزود: آموزش و پرورش استان اردبیل نیز به مدد اتفاقاتی که در سطح کشور افتاده و با حمایتهای استاندار ۱۲ پله صعود کرده و جزو ۱۰ استان برتر کشور شده است.
وی با بیان اینکه تکمیل ۱۱۱ باب مدرسه، کار سختی است، اضافه کرد: محصول سرمایهگذاری استاندار، توجه نمایندگان و مجمع خیرین مدرسهساز استان در ۱۲ سال آینده درو خواهد شد و چنین بذل توجهی نظام مسایل ما را در آینده حل خواهد کرد.
کاظمی عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش به مدد حمایتهای رییس جمهور بهترین شرایط ۴۶ سال گذشته را داشته است و با وجود اینکه ۱۴۰۴ سختترین سال تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود ، اما این وزارتخانه بهترین شرایط مالی ممکن را داشت.
او گفت: البته با انتظارها فاصله بسیاری داریم و معیشت معلمان از جمله مسالههایی است که دولت باید آن را برطرف کند و به طور حتم در سال آینده با کمک مجلس شورای اسلامی اتفاقهای خوبی را باید رقم بزنیم.
وی تشریح کرد: رییس جمهور در این مدت همه ظرفیتهای کشور را پای آموزش و پرورش آورد و کمک ۲۸۰ هزار میلیارد ریالی خیرین در سال گذشته به مدد همین توجه ویژه دکتر پزشکیان به این حوزه پر خیر و برکت در کشور بوده است.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در همین شرایط سخت جنگ ۱۰۰ سرور با بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال به زیرساختهای شبکه شاد اضافه شد و ۱۵۰ سرور الان در مسیر تزریق به شبکه شاد است و این علاوه بر ۵۰ هزار کلاس درسی است که با سیستمهای پیشرفته و فناوریهای نوین در حال طراحی هستیم.
وی تاکید کرد: به واقع باید به دولت و بهویژه استانداران دست مریزاد گفت که ذرهای در خدمترسانی و جریان خدمت صادقانه به مردم در این ایام سخت کوتاهی نکردند و با وجود اتفاقهایی که پیرامون کشور افتاد، جریان عادی زندگی مردم جاری و ساری ماند.
کاظمی افزود: بخشی از زیرساختهای کشور آسیب دیده و در یک محاصره سخت اقتصادی و دریایی قرار داریم اما ذرهای از اینها را در کف جامعه احساس نمیکنید؛ آسیبهایی که به جادهها و بخشهای دیگر وارد شده به بهترین شکل ترمیم میشود و سریع به مدار برمیگردد و در کنار همه اینها توجه به پیشرفت ادامه دارد.
وی بیان کرد: وقتی استاندار در کنار مسایل روز از پیشرفتهای آینده حوزه آموزش و پرورش صحبت میکند، باید قدردان حضور شجاعانه، مقتدرانه، عزتمندانه و مردمی رییس جمهور و استانداران و در کنار آنها معلمان باشیم که لحظهای جریان آموزش متوقف نشد و این حوزه را در سه سناریو به صورت مجازی در بستر شاد، در مدرسه تلویزیونی ایران و درسنامههای آفلاین ادامه دادیم و الان هم در حال برگزاری آزمونهای نهایی حتی در مناطق جنگی هستیم.
وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: همه توجه و تمرکز ما الان بر سال تحصیلی جدید است تا با وجود همه محدودیتهایی که در بحث منابع انسانی داریم، آغاز سال آرام و کم دغدغهای را داشته باشیم و در کنار آن نسبت به جبران افت آموزشی اقدام کنیم که در سال گذشته به دلیل مجازی شدن آموزشها داشتیم.
وی همچنین به موضوع توانمندسازی معلمان در قالب اجتماعات یادگیری و طرح سفر یادگیری اشاره داشت و گفت: طرح تقویت دورههای متوسطه اول و دوم را نیز دنبال میکنیم و ۲ برابر آنچه استان کمک کند، ما کمک میکنیم تا آسیبی به دانشآموزان از این ناحیه وارد نشود.
کاظمی ادامه داد: مهمترین برنامه وزارت آموزش و پرورش توسعه عدالت و ارتقای کیفیت است و ۱۰ برنامه را ذیل این عنوان تعریف کردیم و در حال پیگیری آن هستیم که از جمله میتوان به نهضت توسعه فضاهای آموزشی اشاره داشت که در تمام نقاط کشور در ۶ محور دنبال میشود و شامل جمعآوری مدرسههای سنگی، کانکسی، تخریبی، تکمیل طرحهای نیمه تمام و نقاط با سرانه کمتر از استاندارد و زیر ۲ متر است.
وی اظهار کرد: تجهیز کلاسهای درس به فناوریهای نوین نیز در دستور کار است و در این راستا ۵۰ هزار کلاس درس را هدفگذاری کردیم که پس از ۶ ماه مطالعه، بهروزترین استانداردهای دنیا را در حوزه هوشمندسازی کلاسها استخراج کردیم و تجهیزات ۱۰ هزار کلاس درس آماده شده است.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: توسعه فضاهای ورزشی از دیگر موارد است و در سال گذشته نزدیک به سه هزار فضای ورزشی در راستای شادابسازی به مجموعه مدرسهها اضافه شد و برای امسال هم به طور تقریبی رقمی مشابه آن است و البته در استان اردبیل ۲ برابر سال گذشته در نظر گرفته شده است.
وی تحول در برنامههای پرورشی، کاهش تنوع مدرسهها و تقویت حوزه پیش دبستانی را از دیگر برنامههای وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: اگر ما آینده را میخواهیم، باید روی پیش دبستانی سرمایهگذاری کنیم؛ هرچه ضریب نفوذ ما در پیش دبستانی بالاتر برود، کیفیت بیشتر، آینده درخشانتر و آموزش بهتر و راحتتری خواهیم داشت که اردبیل در این زمینه جزو استانهای برتر است.
کاظمی اظهار کرد: تقویت مهارتآموزی و توجه و تقویت دانشگاه فرهنگیان نیز به جد مورد توجه بوده و در همین دانشگاه فرهنگیان در حوزه جذب و پذیرش، در حوزه استادان، در حوزه فضا و تجهیزات و هم در حوزه ساختار شاهد تحول بودیم و امیدواریم با پیگیری جدی این برنامهها اتفاقهای خوبی رقم بزنیم.
وی هدف از سفر به استان اردبیل را بررسی و رفع مشکلها عنوان کرد و گفت: سوای هدفگذاری ساخت ۱۱۰ فضای ورزشی در سال ۱۴۰۵، پنج سالن ورزشی نیمه تمام در این استان داریم که باید به طور قطع تکمیل شوند.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر راهاندازی کانون علوم و فنون و حمایت ویژه از دانشآموزان عشایری افزود: در حوزه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باید پردیس تخصصی کودک و نوجوان اردبیل به طور حتم با کمک استان کامل شود و ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد تقاضا از وزارتخانه به طور حتم مصوب خواهد شد.
وی تکمیل سه استخر در حال ساخت با کمک سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و استفاده از ظرفیت خیرین را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: قرار است در استان اردبیل تا مهر امسال ۳۵۲ کلاس درس تکمیل، ۲۳۰ هزار مترمربع ایزوگام و آسفالت در راستای بهبود وضعیت و تعمیر و نگهداری مدرسهها انجام و سیستم گرمایش ۶۰۰ کلاس درس تامین شود.
کاظمی اضافه کرد: چنان که استاندار اردبیل نیز مطرح کرد، یک هزار و ۵۰۰ مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان برای آغاز سال تحصیلی جدید قرار است آماده شود و سهم این استان در بحث تامین انرژی نیز نصب صفحات خورشیدی در ۳۱۷ مدرسه میباشد که آمادگی داریم آیین افتتاح آنها را به طور همزمان با وزارت نیرو برگزار کنیم.
وی افزود: اردبیل سرزمینی کهنی است، با مردمانی نجیب و فرهنگدوست که پیشینه تمدنی فوق العاده در علم، ادب، عرفان و وفاداری به انقلاب دارد و افتخار جمهوری اسلامی ایران و مهد اندیشمندان، علما و فقهای نامداری از شیخ صفی الدین و مقدس اردبیلی تا آیتالله مروج و مشگینی است.
وی گفت: اردبیل خاستگاه ایمان و تجلی باورهای محکم دینی در کشور است و از مداحان معروف این استان همچون خانواده موذنزاده و خانواده معظم شهدا تا خیرینی مانند مرحوم علیپور که ۷۲ مدرسه به یاد ۷۲ شهید کربلا ساخت و باید نام و یاد همه آنها را گرامی بداریم.
منبع:آموزش و پرورش استان اردبیل