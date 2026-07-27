باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز دوشنبه اظهار داشت که اوکراین امروز «توسط غرب از روی کره زمین محو میشود».
او کشورهای غربی را متهم کرد که از اوکراین برای جنگ با روسیه استفاده میکنند «تا اسلاوها باقی نمانند، تا مردمی که با روسها، بلاروسها، مولداویها و همه دیگران برادر بودند، وجود نداشته باشند. تا یک زخم همیشه باز و عمیق باقی بماند.»
زاخارووا: نظامیگری اروپا صلح جهانی را تهدید میکند
او هشدار داد که افزایش نظامیگری در اروپا، جهان را به نقطهای خطرناک رسانده و مردم بیش از پیش به شکنندگی صلح پی بردهاند.
وی ضمن محکوم کردن بسته تحریمی ۲۱ اتحادیه اروپا علیه روسیه، آن را «نمایشی» خواند و گفت پاسخ مسکو به زودی اعلام خواهد شد. زاخارووا همچنین غرب را به احیای نازیسم و استفاده از اوکراین برای جنگ با روسیه متهم کرد و تأکید کرد که سکوت در برابر جنایات کییف، تشویق به ادامه آنهاست.
او از آمریکا خواست ابهامات توافقات آلاسکا را پیش از طرح ایدههای جدید روشن کند و بر آمادگی روسیه برای بررسی طرحهای دیپلماتیک تأکید کرد. زاخارووا همچنین از ژاپن خواست درسهای تاریخ را به خاطر آورد و از استقرار سلاح هستهای خودداری کند.
منبع: تاس