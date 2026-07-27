آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی، از مراجع تقلید، با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، فقدان همراه ۷۰ ساله خود را «بسیار سنگین و جانکاه» توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله جوادی آملی با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب، گفت:  از دست دادن رفیقی با ۷۰ سال سابقه، بسیار سنگین و جانکاه است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

منبع:پایگاه اطلاع رسانی آیت الله جوادی آملی

برچسب ها: امام شهید ، آیت الله جوادی آملی
خبرهای مرتبط
روایت شنیدنی آیت‌الله جوادی آملی از نمازی که بر پیکر رهبر شهید خواند+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هشدار نظام پزشکی قم درباره خطر زایمان‌ تقویمی برای مادر و نوزاد/ با متخلفان برخورد خواهد شد
قطع جریان آب فردا در دو نقطه قم
تاکید دادستان قم بر تعیین تکلیف فوری تعهدات ارزی
درخشش فیروزه ای هنری ۶ هزار ساله در قم +تصاویر
اشک های آیت‌الله جوادی آملی در فراق رهبر شهید: رفاقت ۷۰ ساله را از دست داده‌ام +فیلم
آخرین اخبار
اشک های آیت‌الله جوادی آملی در فراق رهبر شهید: رفاقت ۷۰ ساله را از دست داده‌ام +فیلم
درخشش فیروزه ای هنری ۶ هزار ساله در قم +تصاویر
قطع جریان آب فردا در دو نقطه قم
تاکید دادستان قم بر تعیین تکلیف فوری تعهدات ارزی
هشدار نظام پزشکی قم درباره خطر زایمان‌ تقویمی برای مادر و نوزاد/ با متخلفان برخورد خواهد شد
تخصیص ۷۰ درصد عوارض آزادراه تهران ـ قم به پروژه قم ـ سلفچگان ـ راهجرد
برداشت ۴۰۰ تن آلبالو در قم
تاکید رئیس دستگاه قضا بر رعایت عدالت و تکریم مراجعان