\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0622\u06cc\u062a\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u062c\u0648\u0627\u062f\u06cc \u0622\u0645\u0644\u06cc \u0628\u0627 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0634\u062a \u06cc\u0627\u062f \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u060c \u06af\u0641\u062a:\u00a0 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f\u0646 \u0631\u0641\u06cc\u0642\u06cc \u0628\u0627 \u06f7\u06f0 \u0633\u0627\u0644 \u0633\u0627\u0628\u0642\u0647\u060c \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0633\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0648 \u062c\u0627\u0646\u06a9\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u0645\u0646\u0628\u0639:\u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0622\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u062c\u0648\u0627\u062f\u06cc \u0622\u0645\u0644\u06cc