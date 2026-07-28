باشگاه پرسپولیس مذاکرات خود را برای جذب احمد گوهری دروازه‌بان سابق خود شروع کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس امیدوار بود که محمد رضا اخباری گلر سابق سپاهان را به خدمت بگیرد، اما این گلر قرارداد الکترونیکی ارسال شده پرسپولیس را امضا نکرد و به تیم  فوتبال گل گهر پیوست. 

پرسپولیسی‌ها بعد از ناکامی در جذب اخباری به سراغ احمد گوهری دروازه بان سابق خود رفتند تا او را برای فصل جدید به خدمت بگیرند. 

گفته می شود باشگاه پرسپولیس و گوهری مذاکراتی با یکدیگر انجام دادند و اگر طرفین به توافق نهایی برسند در آن صورت گوهری دوباره به پرسپولیس می پیوندد و فصل آینده در این تیم بازی می کند. 

گوهری که سابقه حضور در پرسپولیس را در کارنامه دارد، پس از یک‌فصل حضور در جمع سرخ‌پوشان از این تیم جدا شد اما حالا این احتمال وجود دارد که بار دیگر به جمع شاگردان مهدی تارتار بازگردد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
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