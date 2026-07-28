باشگاه پرسپولیس همچنان به دنبال جذب طاهری و ایری است تا آنها را برای فصل بعد به خدمت بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که همه هواداران پرسپولیس منتظر هستند تا کسری طاهری و دانیال ایری بازیکنان ملی پوش نساجی به پرسپولیس بپیوندند، اما باشگاه‌های استقلال و تراکتور با ارائه پیشنهاد رسمی خواهان جذب این ۲ بازیکن شدند و همین موضوع روند انتقال این ۲ بازیکن به سپولیس را دچار مختل کرده است.

البته یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که اخبار منتفی شدن انتقال ایری و طاهری به پرسپولیس کذب محض است و هواداران پرسپولیس صبور باشند.

همچنین شهاب زندی مدیرعامل باشگاه نساجی اعلام کرد که تکلیف ایری و طاهری تا امشب مشخص می‌شود. علاوه بر این، زندی بیان کرد که نساجی حسن نیت خود را برای انتقال‌ این دو بازیکن به پرسپولیس نشان داده و حالا مدیران این‌ باشگاه باید تصمیم بگیرند که واقعا دانیال ایری و کسری‌طاهری را می‌خواهند یا نه!