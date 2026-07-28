باشگاه خبرنگاران جوان؛عبدالناصر همتی رییسکل بانک مرکزی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در تأمین ارز ترجیحی واردات دارو مشکلی وجود ندارد و لازم است انجمن تولیدکنندگان دارو با مرکز مبادله ارز و معاونت ارزی بانک مرکزی نشستی مشترک برگزار کنند تا موانع موجود در تخصیص ارز مواد اولیه تولید دارو برطرف شود.
وی با اشاره به دغدغه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی درباره تأمین ضمانتنامههای ارزی افزود: انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی باید با صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات درباره ضرورت تمدید ضمانتنامههای قبلی بررسیهای لازم را انجام دهند و در صورت نیاز، بانک مرکزی آمادگی دارد با اخذ مصوبه از هیأت عالی بانک مرکزی، مشکلات این بخش را برطرف کند.
همتی با بیان اینکه موضوع فعالیت پیمانکاران ایرانی در عراق پیشتر با نخستوزیر این کشور مطرح شده بود، گفت: بانک مرکزی آمادگی دارد ۵۰۰ میلیون دلار از منابع خود در عراق را بهعنوان پشتوانه صدور ضمانتنامههای ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اختصاص دهد تا دولت عراق نیز با اتکا به این منابع، ضمانتنامههای دلاری لازم را برای پیمانکاران ایرانی صادر کند.
رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرد: در صورت موافقت بانک مرکزی عراق با این پیشنهاد، بخش مهمی از مشکلات خدمات بانکی پیمانکاران ایرانی در این کشور برطرف خواهد شد و زمینه حضور فعالتر شرکتهای ایرانی در پروژههای عراق فراهم میشود.
در ادامه این نشست، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به وضعیت قیمتگذاری دارو اظهار کرد: کمیسیون قیمتگذاری دارو با مصوبه مجلس و با حضور نمایندگان بخشهای دولتی و خصوصی فعالیت میکند و ناچار است در تصمیمگیریهای خود با حساسیت و سختگیری عمل کند.
وی افزود: صنعت دارو درخواست افزایش ۱۴۵ درصدی قیمت محصولات خود را مطرح کرده بود، اما تاکنون برای حدود یکهزار و ۷۰۰ قلم دارو، بهطور متوسط مجوز افزایش قیمت ۶۸ درصدی صادر شده است. هرچند این موضوع با گلایه فعالان صنعت دارو همراه بوده، اما امکان افزایش بیشتر قیمتها در شرایط کنونی وجود ندارد.
پیرصالحی ادامه داد: بخشی از موجودی داروهای تولیدشده با هزینههای گذشته همچنان در انبارهای شرکتهای دارویی موجود است و افزایش بیشتر قیمتها در شرایط فعلی، عمدتاً به افزایش هزینههای بیمهها منجر خواهد شد. صنعت داروسازی کشور در مجموع ۲۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دارد که ۶۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی، ۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به وزارت بهداشت و مابقی مربوط به سازمانهای بیمهگر است.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به افزایش هزینههای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: حجم بازار دارو و تجهیزات پزشکی که سال گذشته حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان بود، امسال به حدود یکهزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و منابع دولت و بیمهها بهتنهایی پاسخگوی این افزایش هزینهها نخواهد بود.
وی افزود: میزان مصرف ارز غیرترجیحی در حوزه دارو از ۱.۵ میلیارد دلار در سال گذشته به ۲ میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافته، اما همچنان حدود ۲۰۰ میلیون دلار کمبود منابع ارزی وجود دارد. حدود ۳۵ درصد هزینه تولید دارو وابسته به ارز است و در سال جاری نیز ۱۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی انسولین و ۱۹۰ میلیون دلار از سایر داروها کاهش یافته است.
رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: افزایش قیمت دارو در شرایط فعلی میتواند هم فشار مضاعفی به مردم وارد کند و هم توان جبران هزینهها را از بیمهها سلب کند.
پیرصالحی همچنین از پیگیری تأمین ۱۲۶ میلیون یورو منابع ارزی صنعت دارو خبر داد و گفت: این موضوع با معاون اول رئیسجمهور مکاتبه و مورد موافقت قرار گرفته، اما ابلاغ آن به دلیل توقف در سازمان حسابرسی هنوز انجام نشده است. به طور کلی، در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۵۰ میلیون دلار به صنعت دارو اختصاص یافته و در عین حال، ۲۹۰ میلیون دلار از ارز ترجیحی این صنعت حذف شده است.